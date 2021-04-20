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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. طلاب الثانوية العامة يخضعون للكشف الحراري قبل بدء الامتحان التجريبي الثاني

بروفة امتحانات الثانوية
بروفة امتحانات الثانوية العامة

التزمت اليوم الثلاثاء جميع المدارس الثانوية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء استقبال طلاب الثانوية العامة لخوض الامتحان التجريبي الثاني .

حيث حرصت المدارس على إجراء الكشف الحراري على طلاب المدارس قبل الدخول للجان الامتحان التجريبي الثاني ، كما تم التشديد على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم حرصا على سلامة الجميع وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

بروفة امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان اليوم الثلاثاء هو اليوم الثاني من الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.

 وقال وزير التربية والتعليم ان الامتحان التجريبي اليوم يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر

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بلا سيرفرات ولا شرائح .. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانا تجريبيا بـ الفايبر

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وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا هذا العام

حيث أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر ان يتم من خلال الامتحان التجريبي اليوم ، اختبار سعة هذه شبكات الفايبر الموجودة في المدارس.
 

وقال وزير التربية والتعليم :  ان باقي الطلاب الاخرين الموجودين في المدارس الغير مجهزة بالفايبر  عليهم ان يذهبوا لمدارسهم يوم الخميس حيث سيتم اختبار شرائح التابلت في الامتحان التجريبي المقرر عقده في هذا اليوم.

بروفة امتحانات الثانوية العامة

وعلى جانب آخر .. نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور قرارات بإلغاء عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا هذا العام بقرار من مجلس الشيوخ.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له مع الإعلامي عمرو أديب، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد هذا العام بشكل إلكتروني عبر أجهزة التابلت بنظام الكتاب المفتوح.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن مجلس الشيوخ اصلا لم يتطرق في اجتماعه الذي انعقد خلال الساعات الماضية ، إلى موضوع عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا أو ورقيا ، ولكن المناقشات كانت تدور حول الثانوية العامة التراكمية التي لم تطبق اصلا في المدارس حتى الآن .

بروفة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام الثانوية الحالي وفكرة الامتحانات الالكترونية ليست جديدة بل ان العام الحالي سيكون العام الثالث لتطبيقها.

وناشد وزير التربية والتعليم ، جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورها ، بترك الامور القانونية الخاصة بقرارات ونظام عقد الامتحانات تدور بين وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب ، على أن يستقي الرأي العام معلوماته عن أحدث القرارات من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عبر قنواتها الشرعية .

بروفة امتحانات الثانوية العامة
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