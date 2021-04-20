الجامعة الأمريكية تعقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لبرنامج المنح الجامعية

عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اجتماعا للمجلس الاستشاري "لبرنامج المنح الجامعية" المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومشاركة رؤساء الجامعات السبعة الشريكة في البرنامج .

حضر الاجتماع ، فرانسيس ريتشياردوني ، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وكاي ليهير نائب مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ورئيس فريق التعليم العالي ، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف بكر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود عبد ربه رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة عبد الرحمن مدير وحدة الجودة والنشاط التعليمي بجامعة أسيوط .

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‏ويقوم المجلس الاستشاري بوضع السياسات التنسيقية الاستراتيجية والتوجيهية في الجامعات الشريكة طوال فترة البرنامج ،و ‏تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإدارة وتنفيذ "برنامج المنح الجامعية" والذي يقدم منح دراسية جامعية لطلبة وطالبات المدارس الحكومية وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس في الجامعة الأمريكية فحسب بل أيضا في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (في الأقسام ذات الساعات المعتمدة والرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة.

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والجامعات الشريكة في البرنامج هي : جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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‏تناول الاجتماع مناقشة الجدول الزمني للدفعة الثانية للمنحة وتسريع عملية الموافقة على برنامج التمريض الجديد وتسريع التوقيع على الاتفاقيات الفرعية للجامعات ومناقشة اتفاقيات التعليم بالخارج.

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و توجه المنحة لخمس دفعات متتالية من الطلاب، وسيراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين لتحصل الطالبات على ما لا يقل عن 50 بالمئة من المنح ، كما تتضمن المنحة حصول ما لا يقل عن 10- 15 بالمئة من الطلاب ذوي الإعاقة عليها وذلك للمساهمة في دعم التنوع ونمو المستقبل الجماعي .

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