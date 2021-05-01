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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فوائد التمر الهندي

فيديو جراف.. يحمي البشرة والشعر.. فوائد مذهلة لهذا المشروب في رمضان

صدى البلد

تتنوع المشروبات والعصائر بعد صيام يوم طويل ومن أفضل المشروبات التي من الممكن تناولها هو مشروب التمر الهندي نظرا لإحتوائه على عناصر غذائية مميزة وفوائد متعددة تفيد الصائم.

يساعد التمر الهندي على إنتاج إنزيم معين في الجسم ويساعد على تقليل أو إيقاف امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد على خسارة الوزن.

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ويساعد كذلك في منع ارتفاع سكر الدم الذي يتبع عادة عمليات امتصاص الكربوهيدرات من الوجبات الغنية بها.

ولمزيد من التفاصيل حول فوائد مذهلة لـ مشروب التمر الهندي في رمضان شاهد الفيديو جراف التالى.

 

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