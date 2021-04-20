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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قائد عسكرى أمريكي: تعويم السفينة البنمية اثبت كفاءة الإدارة المصرية لقناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس يستقبل مدير الشئون الاستراتيجية

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى برئاسة اللواء سكوت بينديكت مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.      

 

ورحب الفريق أسامة ربيع، في مستهل اللقاء، بوجود الوفد في هيئة قناة السويس، وأكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مثمنًا العرض الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وهو الأمر الذي حظى بتقدير القيادة السياسية المصرية، ووضعته إدارة القناة ضمن الأطروحات المقترحة خلال إدارة الأزمة.


وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لجميع السفن العابرة وتوفير التأمين الملاحي اللازم من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء وبنية تحتية من جراجات ومحطات لمراقبة الملاحة ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على التأمين العسكري من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة وقوات الأمن الداخلي.


من جانبه، نقل اللواء سكوت بينديكت تحيات الجنرال ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعبرعن سعادته بهذه الفرصة الرائعة لتقديم التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي، مشيدا بجهود الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز المهم في ظل الظروف المركبة لهذا الحادث الاستثنائي الذي أكد على أهمية قناة السويس للعالم أجمع وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي.


كما أعرب مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس لضمان العبور الآمن لحاملة الطائرات الأمريكية" أيزنهاور" وما لمسه من جهد وتعاون من قبل القوات المسلحة المصرية لتوفير التأمين اللازم.


وأكد اللواء بينديكت على ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس و المنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوي العالمي والحفاظ على قناة السويس آمنة لاسيما في ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين  من قبل القوات المسلحة المصرية ودعم من قيادة سياسية تعي أهمية هذا المرفق الملاحي العالمي.


في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء سكوت بينديكت مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية، والذي قدم بدوره للسيد الفريق رئيس الهيئة هدية تذكارية.

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