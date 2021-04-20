ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الأفوكادو على السحور

الأفوكادو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الصحية التي يحتاجها الجسم، ومن أهم الفيتامينات الموجودة فى الأفوكادو : C.K.E، ويحتوي الأفوكادو أيضًا على الريبوفلافين والنياسين و حمض الفوليك ، وحمض البانتوثنيك، المغنيسيوم ، و البوتاسيوم . كما أنه يتوفر فيه لوتين، بيتا كاروتين ، و أوميجا 3 الأحماض الدهنية.

ويعتبر الأفوكادو مفيدا في السحور خلال شهر رمضان المبارك.

قدم موقع wikihow، أهم فوائد الأفوكادو الصحية كما يلي:

يساهم الافوكادو في خفض ‎الكوليسترول الضار لاحتوائه على دهون غير مشبعة وكذلك يحتوي على فيتامين E و B6

مفيد لصحة القلب

مفيد لأنسجة العين

يقي من هشاشة العظام

يخفف من اثار الاكتئاب

جيد لصحة الجنين بسبب وجود حمض الفوليك

يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية في منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم

وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون .

وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون . يمنح الأفوكادو الشعور بالطاقة و الشبع

يفضل لمرضى الكلى تجنبه بسبب احتوائه على نسبة جيدة من البوتاسيوم

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