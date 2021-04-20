ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الأفوكادو على السحور
الأفوكادو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الصحية التي يحتاجها الجسم، ومن أهم الفيتامينات الموجودة فى الأفوكادو : C.K.E، ويحتوي الأفوكادو أيضًا على الريبوفلافين والنياسين و حمض الفوليك ، وحمض البانتوثنيك، المغنيسيوم ، و البوتاسيوم . كما أنه يتوفر فيه لوتين، بيتا كاروتين ، و أوميجا 3 الأحماض الدهنية.
ويعتبر الأفوكادو مفيدا في السحور خلال شهر رمضان المبارك.
قدم موقع wikihow، أهم فوائد الأفوكادو الصحية كما يلي:
- يساهم الافوكادو في خفض الكوليسترول الضار لاحتوائه على دهون غير مشبعة وكذلك يحتوي على فيتامين E و B6
- مفيد لصحة القلب
- مفيد لأنسجة العين
- يقي من هشاشة العظام
- يخفف من اثار الاكتئاب
- جيد لصحة الجنين بسبب وجود حمض الفوليك
- يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية في منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم
وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون .
- يمنح الأفوكادو الشعور بالطاقة و الشبع
- يفضل لمرضى الكلى تجنبه بسبب احتوائه على نسبة جيدة من البوتاسيوم
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