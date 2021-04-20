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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فائدة 3% وتقسيط على 30 عاما.. كيف تستفيد من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

صدى البلد

يستعد البنك المركزي المصري للإعلان عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع العقاري من خلال خفض فائدة التمويل لـ3%.. يستعرض صدى البلد أبرز ملامح وشروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة قبل الإعلان عنها في السطور التالية:

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الشروط الشخصية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

تتمثل الشروط الخاصة بالأشخاص في ألا يقل العمر عن 21 سنة وقت التقديم ولا يزيد على 50 سنة، وألا يكون سبق للمستفيد الحصول علي وحدة سكنية مدعومة أو قرض إسكان تعاوني أو قطعة أرض من الدولة، وفي حالة الزواج يشترط ألا يكون حصل الزوج والزوجة والأبناء القصر على نفس الامتيازات.

بالنسبة للوحدة السكنية، يشترط أن تكون كاملة التشطيب، ومسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل وألا تكون مخالفة لشروط البناء وقانون البناء الموحد لسنة 2008 وتعديلاته.

شروط الوحدة العقارية في مبادرة التمويل العقاري

يشترط لمبادرة محدودي الدخل أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وألا يزيد سعر الوحدة على 350 ألف جنيه.

أما لمتوسطي الدخل فيشترط ألا يزيد سعر الوحدة عن مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 مترا.

شروط الدخل للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

بالنسبة للدخل، فيشترط لمحدودي الدخل ألا يقل الحد الأدني للأجر عن 1300 جنيه ولا يزيد على 4200 جنيه شهريا للأعزب و6000 جنيه شهريا للمتزوج حاليا.

ولمتوسطي الدخل لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه ولا يقل عن 4200 جنيه للأعزب و6000 جنيه للمتزوج حاليا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع ، الاحد 14 مارس، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

ووجه  الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

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