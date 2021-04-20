القومي للبحوث: السكتة الدماغية في المدخنين السبب الشائع الثاني للوفاة

قال الدكتور احمد ابراهيم عبد النعيم ، باحث بقسم الوراثة الجزيئية والانزيمات، بشعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم بالمعهد القومي للبحوث، أن السكتة الدماغية الوعائية هي السبب الشائع الثاني للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم تحدُث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.



وأضاف أن خلايا الدماغ تبدأ بالموت خلال دقائق، السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، ويعتبر التدخين من العوامل الأكثر خطورة المسببة الي السكتة الدماغية يسهم تدخين التبغ في حدوث السكتة الدماغية من خلال سبل متنوعة.

واشار إلى أن النيكوتين وأول أكسيد الكربون والغازات المؤكسدة تمثل العناصر الرئيسية لدخان التبغ التي يمكن أن تسبب السكتة الدماغية. والمواد السمية التي تحتوي عليها منتجات التبغ تسبب تلف الأوعية الدموية وتؤدي تسبب التهاب الخلايا البطانية واختلال وظائفها.



وتابع: "ذلك فضلا عن ذلك فإن تعرض غير المدخنين لدخان التبغ يؤدي الي زيادة أخطار الإصابة ْ بالخثار، وهو عامل رئيس من عوامل الإمراض الخاصة بالأحداث القلبية الوعائية الناجمة عن التدخين. وتكاد الآثار الدماغية الوعائية الناجمة عن الدخان غير المباشر أن تعادل في حجمها آثار التدخين، وتعمل في معظمها ُّعلى الأوعية وتعزيز من خلال الآليات البيولوجية نفسها مثل الالتهاب وتضئ تكون الجلطات".

واوضح أنه على الرغم من قلة المعارف حول الآثار الدماغية الوعائية، اما التبغ عديم الدخان، فإن هذا النوع من التبغ يحتوي على أكرث من 2000 مركب وقد يسبب الدماغية عن طريق رفع ضغط الدم بشدة والإسهام في فرط ضغط الدم، بينما الأسباب الوراثية من اهم عوامل حدوث السكتة الدماغية الي جانب عامل التدخين وفى دراسة أجريت على 42 مريض بالسكتة الدماغية تم فحص التعدد الشكلي لجين أكسيد النيتريك باستعمال تفاعل البلمرة المتسلسل وجد ان الشكل المتحور من جين أكسيد النيتريك قد يكون من الأسباب الأساسية لحدوث السكتة الدماغية.



واستكمل : "ذلك مثل هذا النوع من الدراسات يسهم في خدمة المجتمع عن طريق زيادة نشر الوعي المجتمعي لأخطار التدخين واخطار حدوث السكتة الدماغية مما يفيد في نشر الوعي ومحاربه تلك العادة السيئة التي تحصر أرواح الاف سنويا، بل يوميا فتعد الوفاة نتيجة السكتة الدماغية والتدخين".