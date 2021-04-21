تليفزيون الأسرة.. رشوان توفيق: ميصحش يتقال ألفاظ خارجة في الأعمال الدرامية.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق، إنه لا يليق وجود ألفاظ خارجة مثل "أمك و أبوك" أو مشاهد بها ضرب وخناقات فى الدراما المصرية، باعتبار أن هذه المشاهد يشاهدها الأسر المصرية والعربية في بيوتهم.



وأوضح "توفيق " خلال لقائه مع الإعلامى "أسامة كمال" فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن بعض الممثلين الشباب المتواجدين حالياً على الساحة الفنية هم من يعلمون الأجيال القادمة البلطجة من خلال أعمالهم، مؤكدًا أن هناك كثيرًا من الحوادث فى الشارع نتيجة لما يشاهدونه من بلطجة وعنف فى الأعمال الدرامية والسينما.



وأضاف الفنان رشوان توفيق، أنه رأى منذ سنوات مشهدًا ولم يعرف من هو الممثل الذى يقوم بهذا الدور لتغيير شكله فى دور شاب من العشوائيات، منوهًا أن العمل الجيد يعيش لعدة سنوات مثل العديد من الأدوار التى قام بها وعلى رأسهم مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" الذى تم عمله من 25 سنة.