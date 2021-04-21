مسلسل كله بالحب الحلقة 9 .. مؤامرة ضد السعدني وبوادر حب بينه وبين زينة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "كله بالحب" أحداثًا متنوعة حيث التقى صبحي المحامي بكراكيبو في المكتب للاتفاق على عملية ما مقابل 10 آلاف جنيه، كما قامت كاريمان بالجلوس في غرفة الهام في الڤيلا.

كما قامت زينة بزيارة عيادة أحمد السعدني، ومن ثم تكشف الأحداث ان العملية التي يريد صبحي أن يتفق عليها متعلقة بطارق "أحمد السعدني".

طلبت زينة من المحامي، أن يساعدها في أزمة متعلقة بطارق، كما كشفت الأحداث عن وجود مشاعر متبادلة بين السعدني وزينة.

يذكر أن شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث استطاع الرجال الخاصين بصبحي المحامي ان يشاهدوا كراكيبو داخل عيادة طارق.

وقاموا بالإمساك بكراكيبو وربطه وتكتيفه وحدثت المواجهة بينه وبين صبحي المحامي لكنه قام بملاعبته.

كما كشفت الأحداث تورط شقيق دهب “شربيني” بإيصال قيمته 300 ألف جنيه، وقامت دهب بدفع المبلغ له ومساعدته ولكنها قامت طلبت منه أن يمضي لها وصل امانة حتى لا يكرر فعلته.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.