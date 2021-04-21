عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسلسل كله بالحب الحلقة 9 .. مؤامرة ضد السعدني وبوادر حب بينه وبين زينة

مسلسل كله بالحب
مسلسل كله بالحب

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "كله بالحب" أحداثًا متنوعة حيث التقى صبحي المحامي بكراكيبو في المكتب للاتفاق على عملية ما مقابل 10 آلاف جنيه، كما قامت كاريمان بالجلوس في غرفة الهام في الڤيلا.

كما قامت زينة بزيارة عيادة أحمد السعدني، ومن ثم تكشف الأحداث ان العملية التي يريد صبحي أن يتفق عليها متعلقة بطارق "أحمد السعدني".

طلبت زينة من المحامي، أن يساعدها في أزمة متعلقة بطارق، كما كشفت الأحداث عن وجود مشاعر متبادلة بين السعدني وزينة.

يذكر أن شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث استطاع الرجال الخاصين بصبحي المحامي ان يشاهدوا كراكيبو داخل عيادة طارق.

وقاموا بالإمساك بكراكيبو وربطه وتكتيفه وحدثت المواجهة بينه وبين صبحي المحامي لكنه قام بملاعبته.

كما كشفت الأحداث تورط شقيق دهب “شربيني” بإيصال قيمته 300 ألف جنيه، وقامت دهب بدفع المبلغ له ومساعدته ولكنها قامت طلبت منه أن يمضي لها وصل امانة حتى لا يكرر فعلته.

 

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

 

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

كله بالحب مسلسل كله بالحب اخبار زينة الفنانة زينة احمد السعدنى الحلقة التاسعة

ترشيحاتنا

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

حياة السود أهم.. قصة وفاة جورج فلويد تسبب مظاهرات حول العالم

إستحداث مجلس لمراقبة عمليات الدم بالقانون الجديد

الزمالك يستقر على بيع لاعبيه نهاية الموسم الجاري .. تفاصيل

سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور

لوكا: لاعبان من الزمالك باعا سيارتيهما بسبب الأزمة المالية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ