لماذا قامت الصين بطرح تقليد أسطورة المصريين فولكس الخنفساء؟ أصل الحكاية

لماذا قامت الصين بطرح تقليد اسطور المصريين فولكس الخنفساء .. اصل الحكاية

سيارة فولكس فاجن بيتل، أوالخنفساء هي أول سيارة للصانع الألماني، وتعني بالألمانية السيارة الشعبية بدأ إنتاجها في عام 1938، باعتماد السيارة التي صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه بناءً على طلب من أدولف هتلر .

ولكن قبل البدء في إنتاج السيارة ، تم استعمالها من قبل النظام النازي كأداة دعاية له، ما لبثت البيتل أن انتشرت بصورة ملحوظة في عالم السيارات ولفترة طويلة في جميع انحاء العالم و في مصر لدرجة ان كان لا توجد عائلة لا يملك احد من افرادها سيارة فولكس بيتل .

وفي 17 فبراير 1972، حطمت الرقم القياسي للمبيعات الذي كان تحتفظ به سيارة فورد ،وفي بداية 30 إبريل 82، خطت فولكس فاجن الخطوة الأولى في التوسع خارج ألمانيا من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة صناعة السيارات الإسبانية سيات.



وفي يونيو 1986 تمكنت فولكس فاجن إدارة شركة سيات بالكامل ،وهذا جعلها أول شركة تابعة غير الألمانية من مجموعة فولكس فاجن أما في 23 ديسمبر من العام نفسه، أصبحت فولكس واغن المساهم الرئيسي في الشركة الإسبانية من خلال زيادة حصتها إلى 75 في المئة وجاءت في عام 1990 اشترت فولكس فاجن الملكية الكاملة من سيات، مما جعل سيات شركة فرعية مملوكة بالكامل من الصانع الألماني.

تقدمها الان من جديد علامة ORA التابعة لجريت وول الصينية في شكل سيارة كهربائية وكانت فولكس فاجن قد أنهت تصنيع البيتل في 2019 وحينها ظهرت شائعات عودتها سيارة كهربائية بأربعة أبواب وتصميم كلاسيكي.

تدخلت علامة ORA الجديدة، وأخذت من معرض شنغهاي للسيارات فرصة لتقديم نسختها المقلدة لتصميم البيتل، Punk Cat، تأتي بغطاء المحرك الدائري والمصابيح الدائرية والمصدات وإن كانت الخلفية تأتي بتصميم محدث.

تصميم المقصورة مستوحي من البيتل كذلك، وعجلة القيادة نسخة محدثة، وتتميز السيارة الكهربائية بفتحات تهوية على شكل توربينات ونظام معلومات وترفيه بشاشة عريضة وقامت الصين بأعادة طرح هذة السيارة لأنها عرفت بأعلي نسبة مبيعات و اعتمادية في العالم مما يعني انها ستعود لأمجادها من جديد و لكن بمحرك كهربائي .