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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمي نفسك من رائحة الفم الكريهة

علاجات منزلية للقضاء على رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

يتأثر معظم الناس بالرائحة الكريهة للفم، ترجع هذه المشكلة في الغالب إلى عدم القدرة على تنظيف الفم بشكل صحيح، مما يجعلهم يشعرون بالخرج الشديد كشف موقع هيلثي فيما يلي بالخطوات المتبعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

1. المضمضة بزيت جوز الهند

يُعد السحب بالزيت تقنية مفيدة لنظافة الفم. يحافظ على الفم خاليا من العدوى. يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

الطريقة: خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وضعها في فمك وتغرغر بها لمدة 10 دقائق للحصول على أفضل النتائج. لا تبتلعه داخل فمك. الآن ابصقها من الفم. خذ الماء الفاتر واشطف فمك به. كرر هذا كل يوم في الصباح قبل تنظيف الأسنان. تأكد من بصق الزيت بعد استخدامه في القمامة وليس في أحواض منزلك لأن السمية الموجودة قد تؤدي إلى تآكل السطح.

2. استخدام زيت الأوكالبتوس
 

يحتوي زيت الأوكالبتوس على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. لن يزيل فقط الرائحة الكريهة من الفم ولكنه سيقلل أيضًا من الألم أو التورم في اللثة بسبب خصائصه المسكنة.

المطلوب: كوب ماء وقطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الكافور.

طريقة الاستعمال: أضف قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الأوكالبتوس في الماء واستخدمه مرة أخرى للغرغرة. بعد الغرغرة ، استخدم بعض الماء العادي لشطف فمك. كرر هذا كل يوم للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

3. استخدام زيت شجرة الشاي

 

زيت شجرة الشاي غني بمضادات الأكسدة ويشتهر باستخدامه في علاج البثور وحب الشباب ويساعد أيضًا في علاج رائحة الفم الكريهة.

المطلوب: كأس ماء وقطرتين من زيت شجرة الشاي

طريقة الاستعمال: ضعي قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي في كوب من الماء واستخدميه كغسول للفم. تغرغر بالمحلول لمدة خمس دقائق. كرر هذا ثلاث إلى أربع مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

4. استخدام بذور الشمر

 

هل رأيت من قبل المطاعم الهندية تقدم بذور الشمر بعد الوجبة؟ بذور الشمر مفيدة جدا في التغلب على مشكلة رائحة الفم الكريهة.

المطلوب: ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

طريقة الاستعمال: ضع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الفم. الآن امضغه وتناوله في فمك. يمكنك دائمًا تناول بذور الشمر كلما دعت الحاجة للتخلص من الرائحة الكريهة من فمك.

5. استخدام بذور عباد الشمس
 

بذور عباد الشمس علاج منزلي رائع للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

المطلوب: كوب ماء وملعقة صغيرة من بذور عباد الشمس.

طريقة الاستعمال: تناول ملعقة صغيرة من بذور عباد الشمس متبوعة بشرب كوب من الماء للتخلص من الرائحة الكريهة.

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