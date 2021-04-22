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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب يشيدون بالمخرج رؤوف عبد العزيز

صدى البلد

نشر المخرج رؤوف عبد العزيز، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يظهر من خلاله كواليس تصوير مسلسل "الطاووس"، والذى يشارك به فى الماراثون الرمضانى الحالى، والذى سيطر عليه حالة الود والتفاهم بالإضافة لروح المداعبة والفكاهة.  


وتضمن المقطع كلمة من أبطال المسلسل عن تعاونهم بهذا العمل الذى يحمل قضية مجتمعية هامة، فأوضح الفنان جمال سليمان أن الطاووس، يعنى التعبير عز الإحساس المتضخم بالذكورة والمباهاة بها، والنظر للمرأة بنظرة دونية دون الاهتمام بكيانها أو حصانتها، موضحا أن المخرج رؤوف عبد العزيز كان يحرص على أن تكون الصورة لها معنى. 

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ومن جانبه، أوضح الفنان أحمد فؤاد سليم، أن المسلسل يستعرض قضية رأى عام وموجودة بالواقع وتحدث بظروف مختلفة دون التحديد أيضًا منهم، لافتًا إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز واعيًا لعمله جيدًا ويهتم بالفنانين ويصور الموضوع. 


كما شددت الفنانة القديرة سميحة أيوب على سعادتها بالتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذى تفاجأت بالعمل معه الذى يحمل جمالا خاصًا فى عينه.


وأوضحت الفنانة سهر الصايغ أن مسلسل الطاووس لا يحاكى قضية بعينها والمخرج رؤوف عبد العزيز اهتم بالممثلين بشكل كبير. 

 
مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جمال سليمان رانيا محمود ياسين الفنان جمال سليمان فرح الزاهد محمود ياسين سهر الصايغ

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