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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم يناشد طلاب المدارس المذاكرة من المنزل عبر مكتبة دروس قناة مدرستنا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن رابط مكتبة قناة مدرستنا على يوتيوب ، و التي تشمل جميع دروس السنوات من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي. 

وقال وزير التربية والتعليم إنه يمكن الوصول لمكتبة دروس قناة مدرستنا على يوتيوب "ل المذاكرة من المنزل" من خلال الضغط هنا 

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وزير التعليم: حصص ومراجعات مجانية على قناة مدرستنا لاستكمال الدراسة

 

وقال وزير التربية والتعليم موجها كلامه لطلاب المدارس : أرجو الاطلاع على مكتبة دروس قناة مدرستنا ، فهى تغنيكم عن الدروس الخصوصية ونفقاتها وخطرها على الصحة ، وتوفر محتوى تعليمي شيق من أفضل المعلمين بتقنيات حديثة والله الموفق.

تردد قناة مدرستنا التعليمية

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة "مدرستنا" التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

وكانت قد تمت إتاحة 3 قنوات فضائية تعليمية عبر النايل سات ومتاحة أيضا على موقع الوزارة على الإنترنت، وهي: قناة "مدرستنا" التي تستهدف دروسا تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقناة "مدرستنا 2" لمرحلة التعليم الثانوي العام، وقناة تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، إضافة إلى مراجعات الثانوية العامة. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة،إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل "التابلت والمحمول واللاب توب" لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم،إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.

وخلال العام الماضي قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.

وزير التربية والتعليم مدرستنا مكتبة يوتيوب المدارس المذاكرة من المنزل

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