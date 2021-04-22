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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضل راجل الحلقة العاشرة يتصدر مؤشرات البحث

ياسر جلال في ضل راجل
ياسر جلال في ضل راجل

تصدرت الحلقة الـ 10 من مسلسل ضل راجل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

انتهت الحلقة 10 من مسلسل ضل راجل بتهديد خطر على حياة كابتن جلال بعدما تصدى للدفاع عن إحدى طالبات المدرسة التي يعمل بها من الشاب الذي اعتدى عليها بالضرب ويهددها بصور فاضحة.

عادت شهد إلى منزلها وسط نظرات وتكهنات أهل الحارة القاسية حول وضعها ومستقبلها، فيما حاول والدها معرفة حقيقة ما حدث لها لكنها مصرة على عدم الإفصاح عن قصة حملها وسحلها ومحاولة إجهاضها التي تعرضت لها في الحلقة الأولى من ضل راجل .

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التقى كابتن جلال بسليم الشاب الذي اتضح أنه خلف حادث شهد لكن والدها لا يعلم حتى الآن، وضلله سليم بأن الشاب الذي كان علاقة بابنته كان صديقا جديدا لا يعرفون اسمه أو مكانه، وعقب الحادث غادر خارج مصر ولا يمكنه الوصول إليه.

ظهر في الحلقة ممثل جديد وهو نبيل نور الدين الذي يلعب دور والد غادة صديقة سليم، التي شاركت معه في خطة التخلص من حمل شهد وتوريطها في حضور حفل عيد ميلادها ثم ضربها وسحلها ومحاولة إجهاضها، وتهدد سليم حاليا بالزواج منها والتقدم لخطبتها أو فضح حقيقة ما حدث.

 

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