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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: لا إصابات بين أفراد البعثة الدبلوماسية في باكستان جراء انفجار« كويتا»

صدى البلد

أعلنت السفارة الصينية في باكستان عدم وقوع أي إصابات بين أفراد البعثة الدبلوماسية الصينية في باكستان جراء الانفجار الذي وقع بفندق في مقاطعة "كويتا" جنوب غربي باكستان في وقت متأخر من مساء أمس وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين. 


وذكر مسئولون في السفارة الصينية -في تصريح نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الخميس- أن جميع موظفي السفارة الصينية في باكستان في أمان، موضحين أن العبوة الناسفة (التي تم زرعها في سيارة بجراج الفندق الذي يقيم فيه السفير الصيني لدى باكستان ودبلوماسيين صينيين آخرين) انفجرت قبل دقائق من عودة أفراد البعثة إلى الفندق في كويتا. 
وكشفت التحقيقات الأولية للشرطة الباكستانية أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة في منطقة وقوف السيارات بالفندق، وكان الانفجار يستهدف سيارة تقل ضابط شرطة كبيرا، فيما أعلنت حركة "طالبان الباكستانية" مسؤوليتها عن الانفجار. 
 

باكستان السفارة الصينية البعثة الدبلوماسية كويتا العبوة الناسفة

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