الإنتاج الحربي: إلغاء مباراة الزمالك حال تواجد الجماهير

كشف خالد المهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أنه طلب من اتحاد الكرة عدم تواجد جماهير في مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وقال المهدي عبر برنامج النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إنه في حال تواجد جماهير من نادي الزمالك سيتم إيقاف المباراة ولن نلعب المباراة.

وأضاف مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أنه لم نرسل خطابا رسمي الاتحاد الكرة، ولكن طلبنا من الاتحاد عدم تواجد جماهير.

وفي سياق آخر ، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري، على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك مساء اليوم في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل فريق الإنتاج الحربي خلال التدريبات في ظل السعي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الزمالك والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالمباراة للخروج من الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم أمام الزمالك بتشكيل مكون من :

تشكيل الإنتاج الحربي المتوقع

حراسة المرمى : أحمد يحيى

خط الدفاع : محمد طارق أبو العز " السيد الشبراوي " و محمد بازوكا ومعاذ الحناوي وعلى فتحي.

خط الوسط : غنام محمد و محمد سوستة ومصطفى البدري .

خط الهجوم : محمد رمضان ومحمد فييرا ومحمد طلعت .

وفى المقابل، يخوض الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تعويض الخسارة فى الجولة الماضية من مسابقة الدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف والحفاظ على فرص المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وكان كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن قائمة فريقه لخوض مباراة الإنتاج الحربي وضمت كلا من: " في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز وا إسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد " .