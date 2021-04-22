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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 حيل مجربة لرفع المناعة تعرفى عليها

صدى البلد

يمكنك تعزيز مناعتك بشكل طبيعي بمجموعة أطعمة مجربة تعمل على تعزيز المناعة وسرعة  التئام الجروح وذلك بغناها بمعدن الزنك  والذى يمكن أن  يؤدي نقصه إلى إعاقة النمو وفقدان الشهية وإعاقة وظيفة المناعة.

إليك  4 مصادر غذائية من الزنك يمكنك دمجها في وجباتك وفقا لموقع healthshots

 

1. البذور


تحتوي البذور مثل الكتان واليقطين والسمسم على كميات عالية من الزنك (2 مجم / 13٪ من القيمة اليومية) ، كما أنها غنية بالحديد والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والتى يمكن أن يساعدك  على محاربة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وحماية خلاياك من الجذور الحرة الضارة .

2. البيض


يعتبر البيض مصدرًا غذائيًا غنى بالزنك فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين ، ويوفر 5 في المائة من القيمة اليومية للزنك . 

يحتوي أيضًا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم لتحقيق النمو الأمثل والمحافظة عليها.

 بالإضافة إلى ذلك ، يساعد البيض على زيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الجيد". 

يمكن أن تساعد المستويات العالية من HDL في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.


3. الشوفان


أثبت الزنك الكامل في وجبة الإفطار هذا أنه مصدر معقول للزنك ، حيث يحتوي كوب واحد من الشوفان الخام على حوالي 27٪ (2.95 مجم) من القيمة اليومية للزنك.

 كما أن الشوفان غني بالألياف ، ويساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول من الوقت ، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال وتنظيم مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

4. الشوكولاته الداكنة


تحتوي قطعة 100 جرام من 70-85٪ شوكولاتة داكنة على 3.3 مجم من الزنك أو 30٪ من القيمة اليومية للزنك . كما أنه غني بمضادات الأكسدة  ويدعم في خفض الالتهابات ومستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.

تعزيز المناعة فقدان الشهية التئام الجروح إعاقة النمو الزنك

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