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مرأة

خبير مناعة يؤكد على فوائد الزنك في علاج كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:24 م
فوائد الزنك
فوائد الزنك
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نهى هجرس
كشف الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهم فوائد الزنك في تقوية مناعة الجسم، ومحاربة فيروس كورونا بشكل كبير.


وقال في تصريح خاص، إن أهم وظائف الزنك:
يحافظ الزنك على كفاءة الجهاز المناعى، كما أن الزنك مضاد طبيعى للالتهابات، ومضاد للأكسدة، ويلعب الزنك أدوارًا هامة فى الجسم ، فهو يدخل فى تكوين 300 إنزيم  وتحتاجه أغلب خلايا الجسم  خاصة فى نمو الخلايا، كما ينشط الزنك حواس الشم والتذوق و البصر، ويشارك الزنك فى العديد من التفاعلات الكيماويه داخل الجسم، حتى فى . تكوين الشفرة الوراثية، و تكاثر الخلايا .


وأضاف أن الزنك يساهم فى بناء العظام والأسنان،ويفيد الإدراك ، وفى الحفاظ على البشرة  والشعر و الأظافر، الزنك يساهم فى ترميم الجسم، والحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية، ما يساعد على سرعة التئام الجروح، ويقلل الزنك من الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية.


وأضاف أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقص الزنك :
- التدخين يخفض من الزنك فى الجسم.
- سوء التغذية سبب شائع لنقص الزنك .

ومن الشائع حدوث نقص الزنك عند الأشخاص الأكبر سنًّا الذين يعيشون في دور العجزة أو المسنين.

يؤدى نقص الزنك  إلى  وفاة 800 ألف سنويًا فى العالم .

ويسبب تناول الخمور نقص الزنك فى الجسم بسبب
1-فقدان الزنك فى البول.
2- انخفاض امتصاص الزنك من الأمعاء.
3- إضافة إلى فقدان الشهية التى تؤدى إلى عدم تناول الأغذيه الغنية بالزنك. 

كما أن نقص الزنك يقلل المناعة، ويعوق نقص الزنك كفاح الجهاز المناعى ضد الطفيليات، كما تقلل الطفيليات من مستوى الزنك فى الجسم ، وتسرقه أيضًا . 

يسبب نقص الزنك نقص المناعة ، ونقص إنتاج الأجسام المضادة المناعية أيضًا ، بل قد يهاجم جهاز المناعة الجسم نفسه بدلًا من حمايته . 

يؤثر نقص الزنك بصورة سلبية على التمثيل الغذائى لفيتامين أ ، فهو يقلل من امتصاصه، وانتقاله إلى الدم   و  استفادة  الأنسجة منه . 

تزداد معدلات العدوى بالبكتيريا والفيروسات والفطريات فى حالات نقص الزنك .

وحذر مجدي بدران، من تناول مكملات الزنك بدون مشورة من طبيب مختص ، فالزنك من العناصر الشحيحة فى جسم الإنسان ، وهى عناصر كيميائية أساسية للجسم، تتواجد في جسم الإنسان بنسب قليلة جدًا ، وإذا زادت كمياتها خاصة بتناول مستحضراتها الدوائية تصبح سامة للجسم . يمكن أن يمنع ارتفاع نسبة الزنك امتصاص النحاس ، مما قد يؤدي إلى نقص النحاس و الأنيميا . قد تتفاعل مكملات الزنك أيضًا مع الأدوية مثل المضادات الحيوية ومدرات البول .

وتشمل مصادر الزنك الطبيعية المأكولات البحرية ، و اللحوم الحمراء ، و الطيور المنزلية ، و  الحبوب  ، و المكسرات  ، و البقول كالفاصوليا و الفول و العدس و البسلة ، و الخبز الأسمر الغني بالردة ، و الكبدة ، و اللبن ، و البيض . يفضل أن تكون هذه الأغذية طازجة  لأن الأطعمة المجمدة تفقد الزنك الموجود بها.

 اتباع نظام غذائي متوازن فى الكم والنوع ، عادةً ما يمد الجسم بما يكفي من الزنك.
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