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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الصحة السعودية بشأن فيروس كورونا

الصحة السعودية
الصحة السعودية

وجهت وزارة الصحة السعودية , نداء عاجلا يقضي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏واظهرت إحصائيات وزارة  الصحة  الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776)، منها (1182) حالة حرجة وذلك بحسب صحيفة سبق السعودية .

واشارت الإحصائية الي  أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة.

كما دعت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

فيروس كورونا الصحة السعودية اجراءات احترازية الكمامة التباعد الاجتماعي

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