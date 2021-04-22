زينة تكتب اسمها 4 مرات .. أزمات تترات مسلسلات رمضان

شهدت الأعمال الرمضانية منذ إنطلاق الموسم عدة أزمات ، ومن ضمنها تترات الأعمال حدثت بسببها الكثير من المشاكل التي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بين السما والأرض

وقعت أزمة مؤخرا بين مؤلف مسلسل بين السما والأرض إسلام حافظ، والمخرج محمد العدل، بسبب إضافة الأخير جملة في تتر المسلسل لم يكن متفق عليها.

أضاف المخرج محمد العدل جملة "المشرف العام على السيناريو" في التتر، رغم عدم تواجدها على البوستر الرسمي للمسلسل، ما سبب أزمة مع المؤلف.

وعلم موقع صدى البلد من مصادره الخاصة، اتجاه شركة إنتاج المسلسل لتعديل التتر ونسب التأليف والسيناريو لإسلام حافظ فقط، مع الاكتفاء بمهمة الإخراج لـ ماندو العدل.

شارك المخرج محمد العدل متابعيه على موقع فيسبوك عددا من المنشورات، التي يقدمها فيها نفسه على أنه المخرج والمشرف العام على السيناريو لمسلسل بين السما والأرض.

في الوقت نفسه كتب إسلام حافظ على فيسبوك قائلا:" إن شاء الله يوم ١٦ رمضان هتكلم عن الرحلة دي ، سبحان الله أول مرة أشوف غيرة وغل بالشكل ده، حاجه تضحك.. يا جماعة محدش يكتب عني كلام كويس عشان في ناس هيجلها جلطة".

بين السما والأرض مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

مسلسل بين السما والأرض مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

كله بالحب

في تصرف يحدث نادرا ، ظهر اسم الفنانة زينة على تتر مسلسل "كله بالحب " أربع مرات، لتثير الجدل حول إذا كان هذا هو السبب الذى أغضب أحمد السعدني، وتسبب في اعتذاره وانسحابه من المسلسل.

ويبدأ تتر مسلسل كله بالحب بصورة للفنانة زينة ومكتوب عليها النجمة زينة، وبعدها يتم وضع صورة بجانبها لـ أحمد السعدني، ويُكتب النجمة زينة والنجم أحمد السعدني، وتظهر بعد ذلك صورة للفنانة صابرين وفوقها صورة زينة ومكتوب عليها النجمة زينة والنجمة صابرين، وبعد ذلك للمرة الرابعة تظهر صورة مختلفة لـ زينة، ويُكتب عليها النجمة زينة في "كله بالحب".

وكان النجم أحمد السعدني قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " انسحابه من مسلسل " كله بالحب "، والذي كان سيخوض به السباق الرمضاني المقبل .

وكتب السعدني :" أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة)، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

وكان "صدى البلد" قد انفرد مسبقا وكشف أن الفنان أحمد السعدني منزعج بشدة من قيام الجهة المنتجة لمسلسله "كله بالحب" بالإخلال باتفاقها معه حول بعض الأمور.

نجيب زاهي زركش

الكاتب المسرحي عادل حسان وضع القائمين على مسلسل نجيب زاهي زركش في أزمة بعد أن كتب عبر حسابه على فيسبوك بأن العمل مقتبس ممن مسرحية قديمة للفخراني.

وجاء في منشوره:":لماذا لم يتفضل الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بتقديم إشارة صغيرة علي تتر مسلسله نجيب زاهي زركش لتوضح انه استوحي فكرة مسلسله هذا للنجم يحي الفخراني عن مسرحية جوازة طلياني.

وتابع:" الفكرة تتطابق تماما مع نص المسرحية التي سبق وأن قدمها يحي الفخراني نفسه قبل سنوات علي المسرح القومي في بطولة شاركت فيها دلال عبد العزيز ومن إخراج مخرج إيطالي هو ماريانو ريجيللو جاء خصيصا لتقديم هذا العمل والنص المسرحي أيضا لكاتب إيطالي هو ادواردو دي فيليبو.

وقال عبد الر حيم كمال في تصريحات لـ صدى البلد أن ما حدث كان خطأ ،وأنه سيتم تداركه على التتر خلال الحلقات القادمة و التنوية عن اقتباس المسلسل.