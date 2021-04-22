عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

أخى يعذبنى علما بأنه

جارى

يعمد مضايقتى بئس الأخوة

والجار

طورا تراه يهوى أذيتى

وطورا يفوح من وجهه

النار

يوما يسب بنى أو بنيتى

وأيام يكذب بأقوال

وأسرار

أراه كل يوم فى مخيله

يبحث عن مصيبة لى

بإصرار

ينقب عن زلة أو بلية

يأمل أن يمحو رسمى

من الدار

كأنه بلاء قد نزل بى

طفح منه الكيل بحرا

وأنهار

أما تذكر أنك كنت أخى

وليس بيننا حاجز

وأستار

أما تعلم أننا كنا وطنا

بأبى وامى وأخوتى

جندا محصنة وأحرازا

وأسوار

قتلت فينا الفرحة والسرور

بددت فينا ملامح الصفح

بأعزار

أما كفاك عمرا ضاع فيك

مكرمة لأبى وأمى وطول

أعمار

حففناك بالود فضلا وانت

تلقى علينا دوما قوالب

النار

كفاك بغضا وكرها لإخوة

نعم الإخوة ونعم عطية

الأقدار



