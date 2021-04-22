إعلان نتائج عدد من فرق كلية التجارة جامعة القاهرة

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، عن حقيقة اعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 .

وقال الدكتور جمال شحاته ، إنه تم إعلان نتائج عدد من الفرق الدراسية اليوم على موقع الكلية الخاص ، وجارى رفع باقى نتائج الفرق الدراسية تباعا .

وكان قد صرح الدكتور جمال شحاته من خلال صدى البلد ، إن نسبة حضور الطلاب خلال شهر رمضان منخفضة مقارنة بنسبة حضور الطلاب خلال اليوم الدراسى فى الايام العادية .

وأضاف “ شحاته ” ، بأن الكلية تتجه أكثر للمحاضرات الاونلاين خلال شهر رمضان حفاظا على صحة الطلاب وبالاضافة إلى اتاحة فرصة التواصل مع اعضاء هيئة التدريس من خلال المنصة الالكترونية .



وكانت قد أنهت جامعة القاهرة، امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2021، والتي بدأت السبت 27 مارس الماضي وواستمرت حتى 12 أبريل الجاري، وأداها نحو 17093 طالبا وطالبة بنظام التعليم المدمج بالمقر الرئيس بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، الأسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية، والتعليم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة بدأت التعليم المدمج منذ ثلاث سنوات للجمع بين النظام التقليدي والنظام الإلكتروني.

من جانبه قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إن التوسع الذي قامت به الجامعة في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة وفق توجيهات الدكتور محمد الخشت،تستهدف خدمة سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، كما تم تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.