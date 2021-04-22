اولى خطواتي التدريبية.. تعليق عصام الحضري على تعيينه مدربا لحراس مرمي سيراميكا كليوباترا
علق الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق على تعيينه مدريا لحراس مرمي سيراميكا كليوباترا.
وكتب عصام الحضري عبر حسابة بإنستجرام قائلا " الحمد لله اولى خطواتي في مجال التدريب بانضمامي للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا اسأل الله التوفيق بقيادة المدير الفني الكابتن ضياء السيد وباقي اعضاء الجهاز وكل الشكر للمشرف العام على الكرة كابتن طارق ابو العينين لمجهوداته الواضحة
وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، انه تم الاتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، في حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.
وأكد طارق أبو العينين أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة الكابتن ضياء السيد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز التاسع في مسابقة الدوري العام، برصيد ٢٥ نقطة، من ١٨ مباراة.