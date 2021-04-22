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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اولى خطواتي التدريبية.. تعليق عصام الحضري على تعيينه مدربا لحراس مرمي سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

علق الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق على تعيينه مدريا لحراس مرمي سيراميكا كليوباترا. 
 

وكتب عصام الحضري عبر حسابة بإنستجرام قائلا " ‬‏‪الحمد لله اولى خطواتي في مجال التدريب بانضمامي للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا اسأل الله التوفيق بقيادة المدير الفني الكابتن ضياء السيد وباقي اعضاء الجهاز  وكل الشكر للمشرف العام على الكرة كابتن طارق ابو العينين لمجهوداته الواضحة 
 

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، انه تم الاتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، في حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.

وأكد طارق أبو العينين أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة الكابتن ضياء السيد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز التاسع في مسابقة الدوري العام، برصيد ٢٥ نقطة، من ١٨ مباراة.

 

 

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