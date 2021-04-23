الاختيار 2 ونسل الأغراب ولحم غزال .. تفاصيل الحلقة الـ 10 من مسلسلات رمضان

تتنافس عدد كبير من الأعمال الفنية في الموسم الرمضاني الحالي 2021، نستعرض لكم تفاصيل الحلقة العاشرة من تلك المسلسلات من خلال التقرير التالي:

مسلسل ضد الكسر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل ضد الكسر، على طريقة الفلاش باك للأحداث، حيث ظهر خلال المشهد الطريقة التي وقعت بها سلمى على السلم وتسبب ذلك في دخولها في غيبوبة، واتضح نشوب شجار بين نيللي كريم " سلمي " وشقيقتها ليلى وذلك بعد رفض سلمي ارتباط شقيقتها الصغرى بشخص يعمل في تصليج أطباق الدش وهو ما رأته سلمي أنه أقل من مستواهم المادي ويجب أن تتركه لتخبرها ليلى أنها تعلم أنها على علاقة بمصطفي درويش" صلاح" وستبلغ زوجها كريم " محمد فراج" بذلك لتحاول سلمى منعها إلا أن ليلى تدفعها دون قصد لتسقط علي السلم وتدخل في غيبوبة.

بعد ذلك يحاول حبيب ليلي مساومة نيللي كريم بالفيديو الذي قام بتصويره والذي يحتوى على تفاصيل تكشف الحادث، وتعرض عليه سلمي مبلغا من المال مقابل الفيديو إلا أنه يرفض ويطالبها بالزواج من أختها؛وهو ما رفضته سلمي.

وظهر خلال الحلقة؛ بدء حمزة العيلي "مصطفي" الشك في زوجته ملك والذي تقوم بدورها تارا عماد ؛ وأن المولود ليس ابنه لتنتهي الحلقة بقيامه بقص جزء من رمش عين الطفل ويبدو أنه سيقوم بتحليل dna لتأكيد شكه.



ابطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر

وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات

مسلسل نسل الاغراب

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل " نسل الأغراب " بطلب عساف الغريب أن يتقابل في أرض محايدة مع غفران الغريب.

ليتفقا على ان يقابلا بعضهما عند الحاجة نجاة " فردوس عبد الحميد " ليقرر أمير كرارة " غفران " تأجيل الهجوم علي عساف لحسن مقابلته.

بعد ذلك يذهب عساف الغريب إلى منزل إدوارد "العمدة حسيب " ويهدده أنه سينال جزاءه بعدما لم يزره طيلة الفترة الماضيه في السجن؛ كما أنه ساعد أخته مي عمر " جليله " في الطلاق من عساف والزواج من غفران اى طلق منه مي عمر وجوزها لغفران ؛ وقبل ان يغادر السقا وجه كلمات وتحذير شديد اللهجه له حيث قال " في بينا حساب بس لما افوقلك.. لسه حساب القليلين وقته ماجاش يا خسيس ياحسيب".

وأخبر عساف حسيب أنه يعتبره واقفا في صف غفران الغريب ضده، وأنه جاءه حتى يذكره بما حدث وأنه لم ينس أي شيء ولكنه منشغل ببعض الأمور وبعدها سينتقم من كل واحد، أما غفران فيخبر رجاله المقربين وأبناءه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" بموافقته على مقابلة عساف، وعدم خوفه من المقابلة ولا يرى وجود أي نية غدر، ليرد عليه سليم وحمزة بأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وشهدت الحلقة مقابلة أحمد داش لريم سامي ؛ ووبخها على عدم السؤال عنه .

ويذهب عساف إلى منزل الحاجة نجاة ويجد " على الغريب " برفقتها ؛ ليؤكد لها ان غفران الغريب سيصل في الموعد لكي يتقابلا في الوقت الذي تنبأ على الغريب بعدم قدومه؛ وبالفعل لم تمر دقائق إلا وأن يحضر غفران الغريب لتنتهي الحلقة ؛ حيث ستشهد الحلقة القادمة مواجهة قوية بين غفران وعساف.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

مسلسل اللي مالوش كبير

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل " اللي مالوش كبير " بمهاجمه اولاد أبو عباس أبو خاطر لمنطقة الخديوى الذي يسكن بها وقاموا بتكسير العديد من المحلات ؛ وظلوا يبحثوا عن الخديوى فلم يجدوا الا اخوه وأثناء محاولة ضرب أخوة ؛ جاءت الشرطة والقت القبض عليهم .



في الوقت ذاته هجم عباس ابو خاطر ورجاله على الخديوي في المزرعه ؛ وقام الخديوى بعمل كمين لهم حتي ضربهم وقام بربطهم .



وعقد الخديوي أتفاق انه سيتخلي عنهم مقابل الحصول علي ٢٠٠ الف جنيه وبالفعل يترك سراحهم بعد ان أخذ المبلغ.

شهدت الحلقة ايضا مواجهة بين ياسمين عبد العزيز " غزل " ودينا فؤاد " قدرية" والتي طالبتها بالابتعاد عن زوجها الخديوي.

بعدها تتحدث دنيا عبد العزيز الي غزل وتخبرها ان والدها قد شعر بالتعب ؛ فتخبرها غزل انها قررت العودة إلى عابد .

حاول الخديوى منع غزل ؛ حيث أخبرها بحبه لها وانها سيقوم بالانفصال عن قدرية ؛ ولكن غزل حسنا أمرها بالرجوع.

وبالفعل انتهت الحلقة على مواجهه غزل وعابد والذي بدر عليه السعاده المغامرة عندما رأها؛ في الوقت الذي كانت غزل تبكي فيه .

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.

مسلسل النمر

شهدت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل" النمر" للفنان محمد إمام استجواب " الشيمى "محمد رياض" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد"، لـ “نوح” ومطالبتهم له بارتداء قناع أسود لمقارنة صورته، مع "النمر" المتهم بسرقة صاغة عنتر الحلق.

يتفاجأ الحاضرون بتمكن بعض الأشخاص من القبض على "النمر"، لكن يتضح أنه مخطط من ثلاثة أشخاص لخداع عنتر الشيمى وشمس، والحصول على المكافأة التى عرضوها لضبط اللصوص.

يكافئ محمد إمام صديقه سكلانس، ببعض الأموال ويشكره على وقوفه معه فى العملية الأخيرة، ويسأله سكلانس "انت اتعلمت السرقة بعد مافقدت الذاكرة ولا قبلها"، ويرد إمام "اللى قدامك ده فاقد كل حاجة فى حياته إلا الذاكرة.. هى الحاجة الوحيدة اللى عايش عليها".

تعجب ملك "هنا الزاهد"، والشيمى بلباقة محمد إمام وحسن تعامله مع الزبائن فى الصاغة، ويشكراه، ويعدهم إمام "بإذن الله اللى جاى ضرب نار"، ويتفاجأ الجميع بدخول سيدتين وطفل، وتزعمان أنهما والدة محمد إمام والأخرى خالته، ويوضحون أن اسمه "رجب"، وتسلمه أمه بعض الوثائق الرسمية له.

تعزم هنا الزاهد والشيمى محمد إمام وأسرته، فى فيلتهم ويطلبون منهم قضاء الليلة عندهم والسفر صباحا، ويعاتب محمد إمام أمه وخالته "المزيفتين" على طريقة كلامها أمام الشيمى وملك لخوفه من كشف مخططهم لخداع الشيمى وملك، ويعدهم بمكافأة مالية "إذا عدت الليلة على خير".

مسلسل لحم غزال

شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل "لحم غزال" عددا من الأحداث نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

أخبرت "غزال" غادة عبد الرازق "على مأمون" شريف سلامة بزواجها من "سيد جلال" خالد كمال حتى تصل إلى ابنها.

وذهبت "غزال" إلى والدها " أشرف عبد الغفور وأخبرته أن سبب كل ما يحدث لها وشهدت الأحداث زواج "غزال" غادة عبد الرازق" من "سيد جلالة" خالد كمال وانتهت أحداث الحلقة الـ 10 بانتحار والد "غزال" أشرف عبد الغفور تاركا لها رسالة.



مسلسل موسى

بدأت الحلقة العاشرة لمسلسل موسى، بوفاة حنفية (عارفة عبد الرسول)، وانهيار ابنها موسى (محمد رمضان) بعد وفاتها، لاسيما في مشاهد الدفن، وعدم تصديقه لوفاة أمه، وجلوسه بجوار قبرها.



يذهب موسى لينتقم من رئيس العمال الذي يعمل معه، بسبب تعطيله في العمل وجعله يتأخر في احضار الدواء لأمه، ما تسبب في وفاتها، فيقوم موسى بقتله بعدما وضعه في«برميل أسمنت» حتى فارق الحياة، ثم يذهب موسى للبحث عن شقيقته شفيقة (هبه مجدي)، ونوفل الغجري (منذر ريحانة) لقتلهما، انتقاما لشرفه بعد الافكار الخاطئة التي وصلت له.

مسلسل الاختيار 2

وثقت الحلقة العاشرة لمسلسل الاختيار 2، لحادث استشهاد الضابط محمد مبروك، إذ بدأت الحلقة العاشرة بمشهد جنائزي يجسد جنازة وعزاء الشهيد البطل، وتأثر اصدقاؤه المقربين بعد رحيله.

ياتي ذلك بعدما ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وامتروها بالنيران.

وعرض صناع مسلسل الاختيار، مقطع فيديو حقيقي لابنة الشهيد محمد مبروك، بعد استشهاد والدها، والتي انهارت بالبكاء الشديد ووصفت القتلة بالسفلة ومعدومي الضمير، واعقبها اغنية الكينج محمد منير، يهديها لمصر وشهدائها.

ويذهب الضابط الخائن محمد عويس (احمد شاكر عبد اللطيف) لعزاء الضابط محمد مبروك، بعدما ساعد الجماعات التكفيرية في قتل «مبروك»، ويتحدث مع الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) ويأخذ رقم هاتفه، ويستغرب الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) من سلوك «عويس» المريب.

تصل إخبارية للداخلية بتواجد احد المتورطين في قتل الضابط محمد مبروك، مختبئا في القليوبية، فتتوجت قوات الأمن المركزي بقيادة الضابط يوسف رفاعي، ويشتبكان مع الارهابي، الذي يمسك سلاح احد الضباط ويقتله.

مسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة العاشرة لمسلسل هجمة مرتدة، باتفاق الضابط رفعت (هشام سليم) مع سيف العربي (احمد عز) على تدريبه للعملية القادمة مع جهاز المخابرات العامة المصرية، في الوقت الذي تتاثر فيه دينا ابو زيد (هند صبري) بسبب عدم استطاعتها الزواج من سيف بسبب عملهما مع المخابرات.



ويذهب الضابط رفعت إلى الضابط المتقاعد فاروق السوهاجي (احمد فؤاد سليم) لتولي مهمة تدريب سيف، نظرا لخبراته الكبيرة في العمل المخابراتي، بينما يذهب سعيد خليل (احمد حلاوة) إلى دينا ويعرض عليها التعاون معه في مركز الجبارتي بمشروع يهدف إلى تمويل ومساعدة جماعة الإخوان.



وتحفظ دينا أبو زيد، على المشاركة معه ولم تبد الموافقة او الرفض، وتقوم المخابرات بطلب التعاون مع معد البرامج وائل، قبل حلقته المرتقبة مع سعيد خليل صاحب مركز الجبارتي، وتحذره من القناة التي يعمل بها.



وتذهب دينا وسيف لمقابلة الضابط رفعت، لإعطاءهما التعليمات الخاصة بالعملية الجديدة، ويغادر سيف منزله ويتجه إلى المخابرات العامة المصرية، ويلتقي بالضابط رفعت السوهاجي، ثم يتم إعطاءه حقنة مخدرة، وتختتم احداث الحلقة العاشرة.

مسلسل وكل ما نفترق

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل “ وكل ما نفترق ” العديد من الأحداث المشوقة حيث إلتقت مأمونة بأختها زينب ووعدتها الأخيرة أن تأخذ لها ثأرها وتنتقم لقتلة إبنها حمزة.

وتهاجم “زينب” العمدة من خلال تسليط خفافيش عليه وذلك أثناء محاولته التخلص من مأمونة، كما يتلقى العمدة رصاصة في صدره كانت مصوبة تجاه مأمونة من قبل كل من رانيا يوسف، ورحاب الجمل وأحمد صيام.

وبعد ضرب العمدة بالنار تقوم رانيا يوسف بتحريضهم على قتله وعدم إسعافه حتى لا يحاول الأنتقام منهم.

مسلسل الطاووس

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “الطاووس” عددا من الأحداث المتعلقة بقضية اغتصاب أمنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ.

أمر وكيل النيابة بحبس المغتصبين 4 أيام على ذمة التحقيق، ومن ثم تم الإفراج عنهم بكفالة مالية، بينما قام كمال رستو المحامي بالتحدث إلى بدرية وطلب منها أن تتعرف على واحد من المغتصبين، “اليوتيوبر" وبالفعل ذهبت معه إلى المنزل ووضعت له مخدر وقامت بربطه وهنا ذهب المحامي له لمواجهته.

يذكر أن شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الطاووس إبراز دور القضاة الذين يسعون إلي إظهار العدل وإعلاء كلمة الحق مهما كانت النتائج، متمثلة في شخصية المستشار حسام شرف الدين، الشخصية التي يقدمها الفنان جمال عبد الناصر.

حيث أظهرت الحلقة مدى الشرف والنزاهة، والأيدي البيضاء التي يتحلى بها القضاة، خاصة في ظل حرصه على الذهاب للنيابة والأداء بشهادة التي من الممكن أن تسبب له بعض الحرج، لكونهم أصدقاء ابنه المتوفي كريم "محمد عادل" ولكنه أصر على قول الحق، بل وقام بتشجيع صديقة "أمينة" لكي تدلي بالحق في شهادتها ولا تخاف من أحد.

يشار إلي أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل كله بالحب

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث قامت صابرين بالاختباء أسفل السرير في غرفة زينة وأحمد السعدني، حيث كانت تبحث عن شيء ما داخل الغرفة لكنها تفاجأت بعودتهما فلم تستطيع الخروج ومن ثم انتهزت الفرصة واستطاعت أن تخرج لكن ريم البارودي، شاهدتها أثناء خروجها من الغرفة.

ومن ثم قامت ريم البارودي، بإخبار أحمد السعدني أنها رأتها، ولكنه أخبرها أنهما لم يتحدثا في أي أسرار أثناء تواجدها في الغرفة معهما.

بينما خرج كاركيبو من السجن بعد حبسه عدة أيام بسبب شجاره مع أحمد السعدني، وعند عودته للمنزل واجهته زوجته وأخبرته إنها علمت بأمر حبسه.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.