أول تعليق من عبد الله جمعة بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

احتفل عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك بفوز فريقه على نادي الإنتاج الحربي( 2-0 ) في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ونشر عبد الله جمعة عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق قائلا "الحمد لله ".

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك اللاعب المغربي أشرف بن شرقي فى الدقيقة 21 من زمن المباراة من ضربة جزاء ، وأضاف الهدف الثاني حميد أحداد فى الدقيقة 40.

الزمالك رفع رصيده من النقاط الى 36 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 9 لقاءات.