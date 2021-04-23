عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يبعث وفدا أمنيا إلى أمريكا بسبب إيران

بسبب إيران.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور أمريكا

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي

 

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن رئيس أركانه أفيف كوخافي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر 5 أيام، لبحث الملف الإيراني.

وأمس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته غير معنية بأي اتفاق نووي مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل سوف تواصل عملياتها ضد إيران في المنطقة بما يحافظ على أمنها.

وذكر موقع "أكسيوس" أن كوخافي سيرافقه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات ورئيس الموساد يوسي كوهين.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو عقد اجتماعا مع الوفد، وطلب إيصال رسالة مفادها أن العودة للاتفاق النووي تهديد لإسرائيل، وأنها لا ترحب بمحادثات فيينا، التي تناقش فيها إيران وأطراف دولية سبل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه هذه الأطراف الدولية مع إيران في العام 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعاودت فرض عقوبات على إيران، التي ردت اعتبارا من 2019 بالتحلل من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية.
 

ايران إسرائيل أركان إسرائيل نتنياهو الاتفاق النووي الاتفاق النووي الإيراني الموساد

موضوعات متعلقة

إيران تتوعد بمحو إسرائيل من الخريطة بعد 25 عاما

بيان عاجل من الجيش السوري بشأن استهداف إسرائيل

خوف وعدم شفافية.. إسرائيل تشكك في نوايا إدارة بايدن بسبب إيران

ترشيحاتنا

معارضة تشاد تطالب ماكرون بكشف غموض مقتل الرئيس ديبي

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10.. شبح المخابرات العامة المصرية يظهر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

واقعة غريبة.. موظف تقاضى راتبه لمدة 15 عاما دون أن يذهب للعمل

لتجنب حوادث الطرق .. أفضل 5 خطوات من أجل قيادة آمنة

دعاء ثاني جمعة من رمضان.. مستجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

انخفاض أسعار هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ