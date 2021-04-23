بسبب إيران.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور أمريكا

نتنياهو يبعث وفدا أمنيا إلى أمريكا بسبب إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن رئيس أركانه أفيف كوخافي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر 5 أيام، لبحث الملف الإيراني.

وأمس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته غير معنية بأي اتفاق نووي مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل سوف تواصل عملياتها ضد إيران في المنطقة بما يحافظ على أمنها.

وذكر موقع "أكسيوس" أن كوخافي سيرافقه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات ورئيس الموساد يوسي كوهين.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو عقد اجتماعا مع الوفد، وطلب إيصال رسالة مفادها أن العودة للاتفاق النووي تهديد لإسرائيل، وأنها لا ترحب بمحادثات فيينا، التي تناقش فيها إيران وأطراف دولية سبل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه هذه الأطراف الدولية مع إيران في العام 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعاودت فرض عقوبات على إيران، التي ردت اعتبارا من 2019 بالتحلل من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية.

