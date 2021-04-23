الصحة السعودية: تمديد العمل ٢٤ ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بالرياض

مددت وزارة الصحة السعودية، العمل ٢٤ ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.

وقالت الوزارة، وفقا لصحيفة عاجل:"إنه حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل ٢٤ ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض، ونحث الجميع بالحضور وفق الموعد المحدد".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،أغلقت أمس، 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق، بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 74 يوماً 764 مسجداً، فُتح 700 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 10 مساجد بمنطقة الرياض و6 في منطقتي الشرقية وعسير، و5 في منطقتي مكة المكرمة والحدود الشمالية، و4 في منطقة جازان و2 في منطقة الباحة، ومسجد واحد في منطقة المدينة المنورة.