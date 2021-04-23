بصق على جهاز الزمالك.. عقوبة قاسية في انتظار محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي

تعرض محمد طلعت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي للطرد فى مباراة فريقه أمام الزمالك ، والتي جمعت الفريقين أمس على استاد الأهلي المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وأشهر الحكم أمين عمر بطاقة حمراء مباشرة فى وجه محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي أثناء خروجه من الملعب بعدما قام بالبصق على أحد أفراد الجهاز الفني لنادي الزمالك .

تفاصيل خناقة محمد طلعت وجهاز الزمالك

شهدت مباراة الزمالك والإنتاج حركات غير أخلاقية، حينما قام محمد طلعت مهاجم الإنتاج بالبصق على أسامة نبيه المدرب المساعد بجهاز نادي الزمالك الفني أثناء استبداله، قبل أن يشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجهه، قبل أن يقوم بالإشارة إلى نسر النادي الأهلي بيده، ليقوم حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر مباشرة في وجهه.

وقال أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك إن انفعاله على التصرف الذي قام به محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي جاء بسبب تصرفه ،والذي حصل على بطاقة حمراء بسببه، موضحًا أن الخلاف كان مع أشرف بنشرقي في بدلاء الزمالك.

وأوضح موقفه من الخلاف الذي حدث في الدقائق الأخيرة، قائلًا: "انفعالي حصل بناء على تصرفه (محمد طلعت)، وما حدث كانت مناوشات بين اللاعب وعناصر البدلاء وبنشرقي في الزمالك، وانفعالي كان على تصرفه الذي نال بسبب البطاقة الحمراء".

تعليق محمد طلعت علي واقعة البصق

علق محمد طلعت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على واقعة البصق في وجه مدرب نادي الزمالك اسامه نبيه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين موضحا معنى إشارته لـ أشرف بنشرقي.

وقال محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي لقناة "أون تايم سبورتس" عن الواقعة: "ما حدث كان به سوء تفاهم، أشرف بنشرقي سخر مني ومن نادي الإنتاج الحربي وهذا لا يصح".

وأوضح محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي "إشارتي لم تكن لـ نادي الزمالك ولكن كانت لـ أشرف بنشرقي وكنت أقول له: (انت كده صغير)".

وشدد محمد طلعت "نادي الزمالك نادي كبير وأنا أحترمه للغاية ، أقسم بالله أنني لم أبصق على أي من لاعبي الزمالك، كنت أبصق على الأرض بسبب غضبي مما حدث لكن ليس فى وجه أسامة نبيه مدرب نادي الزمالك".

واختتم محمد طلعت "تحدثت مع أسامة نبيه واعتذرت له فهو بمثابة أخي الكبير، أعتذر عما بدر مني أثناء اللقاء".

عقوبة قاسية في انتظار محمد طلعت

وينتظر محمد طلعت عقوبة قاسية من قبل اتحاد الكرة المصري طبقا للائحة، والتي تنص على الإيقاف 4 مباريات بعد قيامه بالبصق وإشارات غير أخلاقية.

موقف الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وهُزم في مباراتين.

فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز خلالها في مباراتين وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 9 لقاءات.