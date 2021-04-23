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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في طريقه للقاهرة.. إصابة عضو مجلس الشيوخ بسوهاج إثر اصطدام سيارته برصيف

عضو مجلس الشيوخ
عضو مجلس الشيوخ

أصيب النائب عبدالحكيم العش، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة مركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث سير أثناء قيادته سيارته الخاصة؛ للذهاب إلى محافظة القاهرة، برفقة إثنين من أقاربه، حيث اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالرصيف.

ونشر القائم بالعمل على  صفحة النائب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرض "العش" لحادث سير وجاء المنشور كالآتي:

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" النائب تعرض لحادث سير بسيط أثناء ذهابه إلى محافظة القاهرة برفقه شخصين آخرين، وانقذت العناية الإلهية حياة النائب عبدالحكيم العش، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن محافظة سوهاج، وكان الحادث بسيارته الخاصة وهو يتجه لمدينة القاهرة والحمدلله الحادث مر بخير وسلام والنائب وكل من كان معه بخير".

واستكمل قائلاً: "النائب بحالة جيدة الآن، وتم استكمال مسيرته لمحافظة القاهرة، وياريت كل محبي النائب يتذكرونه بالدعاء".

سوهاج التواصل الاجتماعي محافظة القاهرة حادث سير العناية الالهية عضو مجلس الشيوخ

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