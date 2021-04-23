الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا تعقد ندوة عن ذكرى العاشر من رمضان

عقدت أمس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا عبر تقنية زووم وعبر البث المباشر لصفحتها الرسمية ندوة بمناسبة ذكري العاشر من رمضان عن التسامح بين الديانات بحضور كل من العالم الجليل الدكتور احمد التركي من علماء الأزهر الشريف ودكتورة رودينا ياسين مدربة التنمية البشرية وابنة المرحومة الدكتورة عبلة الكحلاوي و محمد عبد القادر المعروف بالباشمذيع وصاحب كتاب طبطبه والمنشد الديني محمود محروس.



وتناولت الندوة كيف كان لحرب اكتوبر اثرا كبيرا في تعليمنا قيم التسامح فقد استشهد علي ارض سينا المسلم والمسيحي دفاعا عن مصر . وتناول ضيوف شرف الندوه كيفية التعايش مع الآخر ونبذ الفكر المتطرف



وعن هدف الندوة أفادت دكتوره جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بانها كانت رساله لمن يعاني في خلل نفسي بالتفرقه بين الديانات وان التسامح طريق ممهد للتعايش السلمي مع الاخر وان الرابطة دوما لديها الحرص علي عقد الندوات اللي تعزز قيم التسامح والإخاء ونبذ الفكر المتطرف وان الندوة تمت إدارتها بوجود ضيوفنا الكرام معا المسلم والمسيحي الذين تناولوا معا جانب من النصوص القرأنيه والإنجيل للتأكيد علي أن التفرقة منبوذ وأن الديانات جميعها تدعو للمحبة والإخاء والتسامح وهذا ما أكد عليه الأستاذ مدحت شنوده رئيس بيت المصريين بالسويد وأحد المتحدثين في الندوة .



اختتمت الندوة بدعوة كريمة من الشيخ أحمد التركي لعمل مبادرة قومية للتسامح من خلالها نؤكد علي أهمية أسس التسامح بين الديانات ومحاربة الأفكار المتطرفة .



وكانت الندوة من أهم الندوات الشهرية التي حظيت باهتمام كل الحضور من مختلف بلدان العالم هولندا وامريكا والامارات ومصر .