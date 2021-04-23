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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ما تريد معرفته عن مسلسل نجيب زاهي زركش لـ يحيى الفخراني

نجيب زاهي زركش
نجيب زاهي زركش

تصدر مسلسل “نجيب زاهي زركش” مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة من العمل.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

ويعد المسلسل التعاون الخامس بين يحيى الفخراني والسيناريست عبد الرحيم  كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد مسلسلات “دهشة” و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس"،وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

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“نجيب زاهي زركش” بطولة يحيى الفخراني بجانب كل من  أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

 

يحيى الفخراني نبيل الحلفاوي مسلسل نجيب زاهي زركش نجيب زاهي زركش نهى عابدين

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