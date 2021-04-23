أصغر مصري حاصل على الدكتوراه من فرنسا ينضم لـ جامعة الجلالة

استقبلت جامعة الجلالة الدكتور عمر محسن؛ الباحث في الرياضيات البحتة بجامعة مونسيتر بألمانيا، والمنتدب للتدريس بكلية العلوم بجامعة الجلالة.

الدكتور عمر هو أصغر مصري حاصل علي درجة الدكتوراه من فرنسا من جامعة باريس ديدرو في سن ٢٢ عاماً.

قال الدكتور محمد الشناوي؛ القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي، إن الجامعة تفتح أبوابها أمام جميع العقول المهاجرة، وخاصة من الشباب المصري الذي أثبت نجاحه وتفوقه في الخارج، للمشاركة في بناء منظومة تعليمية جديدة من نوعها في الجامعات الأهلية.

وعبر الدكتور عمر محسن عن سعادته بانضمامه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقدم الشكر لإدارتها علي الترحيب بالشباب الباحثين بالخارج للإستفادة من خبراتهم، والاستعانة بهم في العملية التعليمية بالجامعة.

وعبر الدكتور حسن الدسوقي، عميد كلية العلوم بجامعة الجلالة، عن سعادته بانضمام الدكتور عمر محسن كأصغر عضو هيئة تدريس بعمر ٢٥ عاما ضمن أسرة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، مؤكدا حرصه لاستمرار التعاون مع الشباب النابغين في مختلف المجالات داخل وخارج مصر.