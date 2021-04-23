156 مليون جنيه مشتريات الأجانب والعرب في البورصة الأسبوع الماضي

سجل المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية صافى شراء قيمته 88 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي بينما سجل العرب صافى شراء قيمته 68.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين فى البورصة المصرية على 79.2 فى المائة من حجم التداول الكلى بالسوق، بينما استحوذ الأجانب على 13.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغ حجم السيولة المتداولة في البورصة المصرية الأسبوع الماضي نحو 12.1 مليار جنيه، من خلال كمية تداول 2.3 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 174 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 36.48 % من إجمالي قيمة التداول، فيما شكلت السندات 63.52 % من التعاملات.