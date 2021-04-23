شخص ما كنت أعرفه.. رواية جديدة لـ محمد سيف بالحصا

أصدرت دار عناوين للنشر والتوزيع، رواية «شخص ما كنت أعرفه» للكاتب محمد سيف بالحصا، والتي تم حفل توقيعها بمعرض زايد للكتاب بالإمارات في الفترة من 1 حتى 12 أبريل الجاري.

تدور أحداث رواية «شخص ما كنت أعرفه» في إطار اجتماعي يناقش أفكار المجتمع في الحب والارتباط، كما تناقش الرواية صراع الرؤى بين جيلين فيما يتعلق بالحب.

والرواية مكونة من خمس فصل متصلة ترصد فيها عدد من الصراعات النفسية والعاطفية للبطل، وستشارك الرواية في عدد من معارض الكتاب بعدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الكاتب محمد سيف بالحصا صدر له في رواية الحب على ضفاف الخليج في عام 2018 والذي دارت في إطار اجتماعي رومانسي رصد عدد من قصص الحب الواقعية.