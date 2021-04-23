بحب ارتبط بالشباب الصغير.. صافينار تكشف عن عمرها الحقيقي.. فيديو

تكشف عن عمرها الحقيقي

حلت الراقصة الأرمينية صافينار ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بموسمه الخامس، والذي تقدمه المخرجة "إيناس الدغيدي"، عبر فضائية "القاهرة والناس".



وكشفت "صافينار"، عن عمرها الحقيقي، قائله: "عندي 37 سنة، ولما أتجوز هتجوز اللي في سني"، مؤكده: "بحب ارتبط بالشباب الصغير".

وأكدت صافينار أنها لم تتزوج سوى مرتين فقط ولم تفعل ذلك من أجل الجنسية المصرية ولم تسعى لذلك، كما أنها لم تتزوج من الماكير الخاص بها كما قال شيخ الحارة مشددة على أنها كانت إشاعة نتيجة لـ"هزار".

وعن سؤالها عن تحفظها على الرغم من أنها جاءت من ثقافة مختلفة فهى ليست مصرية لوضع معايير صارمة لنفسها، حيث أنها ترفض الرقص بالمايوه ويجب أن تكون البدلة التى ترتديها مناسبة، أكدت صافينار أنها خجولة وقالت: "اتضربت جامد من أبويا وأنا صغيرة علشان الرقص وروحت اتدربت بالية من روا بابا".

