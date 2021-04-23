صوفينار: هذا الشخص طلب مني ممارسة أعمال منافية للآداب.. فيديو

أعمال منافية للآداب

كشفت الراقصة الأرمينية "صوفينار" عن رفض والدها امتهانها الرقص منذ صغرها حيث كان يمنعها، الأمر الذي دفعها لتعلم الباليه دون علمه.

وقالت صوفينار في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "الرقص فن ومبشتغلش في حفلات خاصة ودماغي ناشفة".

وعن سبب تحفظها على الرغم من أنها جاءت من ثقافة مختلفة، ورفضها الرقص بالمايوه، أكدت صافينار أنها خجولة، وقالت: "اتضربت جامد من أبويا وأنا صغيرة علشان الرقص وروحت اتدربت باليه من روا بابا".

وأوضحت أن أول صاحب عمل لها كان يريدها في أعمال منافية للأداب ولكنها رفضت.