معرفهمش| أمير عزمي مجاهد يشن هجوما على جماعة الإخوان الإرهابية

شن اللاعب السابق أمير عزمي مجاهد، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا :"لا تعليق على جماعة الاخوان لأني أصلا معرفهمش".

فيما كشف اللاعب السابق أمير عزمي مجاهد، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مؤكدا أنه كان يخاف كثيرا من والده عزمي مجاهد.



وأضاف مجاهد، في حواره لبرنامج خط أحمر، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء أمس الجمعة، :" كنت شقي بس مؤدب، وكنت بخاف من ابويا، وكنت باخد رأيه في كل خطوة في حياتي، وحياتي الأسرية خط أحمر"، متابعا “والدي هو الصندوق الأسود لأسراري”.



وأردف اللاعب السابق، وأنا صغير كنت بعمل حساب لاسم أبويا وعائلتي، وكنت شقي بس متربي.





