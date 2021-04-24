الرئيس السيسي يوجه رسالة تخص مشروع تطوير الريف المصري |فيديو

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروع تطوير الريف المصري، قائلا:" كانوا بيقولوا رفع كفاءة نص مصر في 3 سنين مستحيل".

وأردف خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة:" نص سكان مصر في الريف خمسين مليون مصري في الريف لذلك كان الهدف تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة".

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما تم من مشروعات قومية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما تحقق خلال الـ7 سنوات الماضية كان فضلا كبيرا من صاحب الفضل.



وفي سياق آخر، أضاف السيسي، أن هناك بُعدًا استراتيجيا مشتركا بين مصر وليبيا، مشرا إلى أن العمالة المصرية التي ستتوجه إلى ليبيا؛ يجب أن يتم تنظيمها، بحيث تكون هناك شركات مسئولة عنهم.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها فرصة لدعم ليبيا؛ باعتبارها دولة جوار لنا، فضلا عن الخبرات المصرية.