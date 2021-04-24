عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تنشر صورة مع أبطال مسلسل الاختيار 2: أجمل ناس

ابطال الاختيار 2
ابطال الاختيار 2

نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة، عبر حسابها على “إنستجرام”، تجمعها بأبطال عمل مسلسل الاختيار 2، الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني 2021.


وظهرت بشرى، بصحبة كلا من “أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجى المقدم، إياد نصار، هاني سرحان، بيتر ميمي” وعلقت على الصورة: "مع عائلة مسلسل #الاختيار٢.. أجمل ناس".


مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.


الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.
 

القوات المسلحة رمضان الاختيار كريم عبد العزيز احمد مكي الاختيار 2 اياد نصار بيتر ميمي انجى المقدم

ترشيحاتنا

قمة جديدة .. الزمالك يهزم هليوبليس ويصعد لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد

الصحة: 884 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و45 وفاة

بعد 24 يوما.. خِصْم الرئيس الروسي بوتين ينهي إضرابه عن الطعام

لعبة نيوتن الحلقة 11 .. منى زكى تهدد بقتل نفسها

استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج‎

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 11.. لواء المخابرات المصرية يعنف أحمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

مستشار الرئيس: نعيش في الموجة الثالثة لـ كورونا وهذه علامة نهايتها.. فيديو

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على عبد الرحمن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ