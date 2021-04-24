بشرى تنشر صورة مع أبطال مسلسل الاختيار 2: أجمل ناس

نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة، عبر حسابها على “إنستجرام”، تجمعها بأبطال عمل مسلسل الاختيار 2، الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني 2021.



وظهرت بشرى، بصحبة كلا من “أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجى المقدم، إياد نصار، هاني سرحان، بيتر ميمي” وعلقت على الصورة: "مع عائلة مسلسل #الاختيار٢.. أجمل ناس".



مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.



الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

