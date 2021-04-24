بمساعدة السعودية.. اليونان تضبط 4 أطنان من الحشيش قادمة من لبنان

أعلنت اليونان ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وقالت السلطات اليونانية إنه تم ضبط أطنان الحشيش في شحنة من آلات صنع حلوى "الكب كيك"، موضحة أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد معلومات من الجانب السعودي.

وأضافت اليونان "تلقينا مساعدة من وكالة مكافحة المخدرات السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا".

وذكرت فرقة الجرائم المالية في اليونان "تم العثور على ما مجموعه أكثر من 4.3 طن من الحشيش المعالج، وتقدر القيمة السوقية لشحنة المخدرات بحوالي 33 مليون يورو".

يأتي هذا بعدما أحبطت السعودية الجمعة تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية.