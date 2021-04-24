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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 12.. وفاة سيف العتال وحبس عطية

مصطفى شعبان في ملوك
مصطفى شعبان في ملوك الجدعنة

في الحلقة 12 من مسلسل ملوك الجدعنة قدم مصطفى شعبان مشهدا مؤثرا بعد رفضه ترك حبيبة بمفردها في قبرها ومحاولة سرية صديقه إقناعه بتركها والعودة معه إلى المنزل. 

أحداث ملوك الجدعنة

عاد سفينة إلى المنزل ليغرق في حزنه على الطفلة حبيبة التي توفيت في الحلقة الماضية بعد اعتداء مجموعة من النساء على شقيقته بوازع من عنتر بلطجي الحارة. 

يذهب سعيد شقيق سرية إلى أم بسنت لمحاسبتها على تسببها في حبس والدته عطة في قضية المخدرات فتحاول إقناعه بالمتاجرة ومحاولة مساعدة والدته ماديا فيرفض ويعتدي عليها بالضرب فيما تصورهما بسنت فيديو.

يطلب عنتر من بسنت الوقيعة بين سرية وفاتن خطيبته التي يحبها ويرغب في الزواج منها، فتقترب هي من سرية لإقناعه بأن فاتن تخونه.

تواجه عطية مضايقات من النساء في السجن، وتضطر إلى النوم على الأرض خوفا من بطش السجينات في الوقت الذي لم يستطع المحامي طلب الإفراج عنها. 

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توفي سيف زاهي العتال بعد تواجده في المستشفى لمدة أيام لمحاولته الانتحار بجرعة مخدرات زائدة ما أخرجه من القضية التي كانت في انتظاره بعد ثبوت اعتدائه على فتيات وتصويرهم بالفيديو.

تصدر النجم مصطفي شعبان "تريند تويتر”؛ بعد حلقة اليوم من مسلسل "ملوك الجدعنة"، وذلك بعد براعته في تقديم مشهد وفاة ابنه شقيقته "حبيبة".

وتصدر اسم شخصيته في المسلسل "سفينة"، “تريند تويتر”؛ ليؤكد شعبان أنه نجم كبير يحظى بموهبة فريدة.

وحقق مسلسل "ملوك الجدعنة" نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الحالي؛ حيث أصبح من ضمن أفضل المسلسلات في الدراما الرمضانية.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا، مع "مشهد موت حبيبة"؛ حيث دخلت بسببه في قائمة “تريند تويتر” بعد براعتها في تقديمه.

ملوك الجدعنة سرية وسفينة ياسمين رئيس اعمال رانيا يوسف مصطفى شعبان

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