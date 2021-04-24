مسلسل وكل ما نفترق الحلقة 11 .. مفاجآت في حياة ريهام حجاج

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "وكل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المشوقة حيث كشفت الاحداث تحرش زوجخالة "زينب" و"مأمونة" بالأخيرة، الامر الذي جعل زينب تأخذ ثأر شقيقتها وتقتله.

ومن ثم تتجه زينب للعيش في الجبل وذلك بعد دخولها الاصلاحية، بينما عملت مأمونة في منزل العمدة الذي يعرض عليها الزواج حتى تنجبله الفتى الدي يحمل أسمه نظراً ان كل ابناءه بنات.



"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر،ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم .