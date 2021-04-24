مسلسل الطاووس الحلقة 12.. محاولات مستمرة لإثبات حق أمنية

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المختلفة حيث عادت أمنية “سهر الصايغ” إلى المنزل ومن ثم خرجت لتلتقي بالفتي الذي تحبه بعدما طلب ان يقابلها.

وطلبت الصحفية من المحامي جمال رستو “جمال سليمان” ان تتعاون معه لكنه رفض نظراً لتشكيكها به في بداية القضية، ومن ثم طلب من صحفي آخر ان يساعده في جمع معلومات لأثبات حق أمنية “سهر الصايغ”.

بينما قامت فرح الزاهد بإنشاء صفحة على “الفيسبوك” بأسم المتحرشين، ونشرت صور المتهمين في قضية الاغتصاب، وذلك بعد وفاة زوجها “ميدو عادل” بسببهم.

مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.