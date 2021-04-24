عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصول جامعة سيناء على مركز متقدم في تصنيف التايمز البريطاني

طلاب جامعة سيناء
طلاب جامعة سيناء

أعلنت جامعة سيناء، اليوم السبت،عن حصولها على مركز متقدم بتصنيف التايمز للجامعات على مستوى العالم.


وقالت الجامعة،في بيان لها:"إن تصنيف التايمز يعد أول تصنيف للجامعات يعتمد على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهى مبادرة رائدة للاعتراف بالجامعات فى جميع أنحاء العالم لتأثيرها الاجتماعى والاقتصادى، وأن الجامعة جاءت في الترتيب من ٦٠١- ٨٠٠ على مستوى العالم  والمركز  ١٣ على مستوى الجامعات المصرية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".


من جهته، قال الدكتور حاتم البلك،رئيس جامعة سيناء،إن ظهور الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم بتصنيف يتم إطلاقه لأول مرة هو إنجاز كبير تم تحقيقه ويعكس الجهد الكبير داخل الجامعة وخطوات التطور فى العملية التعليمية والبحثية وتحقيق الجودة فى مخرجات التعليم واستحداث برامج جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنمية الشاملة.


من جانبها،أشارت دكتورة هالة المسلمي- عميد كلية الصيدلة- فرع القنطرة إلى أن هذا النجاح لجامعة سيناء فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى التي اتخذتها الجامعة و كلية الصيدلة فرع القنطرة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030،
 

ومن جانبها اكدت دكتورة هالة المسلمي عميد كلية الصيدلة - فرع القنطرة،إن هذا النجاح يأتي ليكلل جهود أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عامة وبكلية الصيدلة فرع القنطرة خاصة. 

 

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطانى يعتمد فى تصنيف أفضل الجامعات العالمية على تقييمها في 5 مجالات هي: التدريس (30٪)، والبحث العلمى (30٪)، والاستشهادات (30٪)، والروابط الصناعية (2.5٪)، والنظرية الدولية (7.5٪) من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، بشرط أن تقوم الجامعات بالعملية التدريسية للطلاب وألا يقل ناتجها البحثي عن 1000 بحث خلال الفترة 2016 - 2020 وبحد أدنى 150 بحث في العام. 

 

جامعة سيناء اخبار جامعة سيناء تصنيف الجامعات

موضوعات متعلقة

27 أبريل.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول كيفية إدارة الوقت

ترشيحاتنا

هل يقبل صوم من يتلفظ بألفاظ خارجة فى نهار رمضان؟

شاهد.. فصول محو أمية وندوة لرجل دين مسيحي داخل سجن المرج

عودة محمد صلاح.. مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

الأعلى للجامعات: الخميس إعلان القائمة المبدئية للترشح لرئاسة ٨ جامعات حكومية

شاهد .. بالكمامات والمسافات الآمنة .. نزلاء سجن المرج يستقبلون زوارهم

أسعار اللحوم اليوم السبت 24 أبريل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف عن السن القانوني للخروج على المعاش

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ