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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة أسعار البنزين

حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالبحيرة

حملات علي مجمع المواقف
حملات علي مجمع المواقف في البحيرة

 

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة ألتزم جميع وسائل المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائيا.

في نفس السياق نفذت كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة  حملات مستمرة على المواقف وخطوط سير السيارات للوقوف على الإلتزام بالتسعيرة الحالية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويذكر أن أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على عدم وجود زيادة في أسعار المواصلات العامة و الخاصة، مشيراً إلى أن العمل مستمر بنفس التعريفة المعمول بها حاليا مع متابعة المرورية من إدارة المرور والوحدات المحلية والمواقف علي مدى ألتزم جميع وسائل المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

ياتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع  أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى " أبريل ، يونيو " ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع " يناير ، مارس" ، وذلك اعتبارا من "صباح اليوم الجمعة" ، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82ـ  ، و775قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين  95

كما تضمن  قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين  بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية

حيث تقوم كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

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زيادة أسعار البنزين اسعار الموصلات محافظ البحيرة حملات مرورية البحيرة كورونا

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