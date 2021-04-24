الصحة تعلن عن نزول قوافل في المترو والمولات لتطعيم المواطنين ضد كورونا قريبا.. ونواب: خطوة هامة وترجمة حقيقية للاهتمام بالمواطن.. وكورونا تفرض علينا التركيز على البحث العلمي

متوقع مسبقا.. برلمانية: تكشف أسباب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هذه الفترة

أحمد دياب: برلماني: إنتشار كورونا يفرض علينا توجيه اهتمام متزايد بالبحث العلمي

نائب بالشيوخ: المنظومة الصحية تشهد تطورا كبيرا في ظل القيادة السياسية الراهنة



قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن لقاح فيروس كورونا سوف يكون شيئا أساسيا الفترة المقبلة، لذلك سعت مصر للإلمام بكل ما يتعلق بتصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه مع وصول كميات كبيرة من اللقاحات قريبا ستنزل قوافل من السيارات في الأحياء وأماكن التجمعات والمولات والمترو، وبالتالي يستطيع المواطن أن يقوم بالتسجيل ويقوم بأخذ اللقاح في نفس الوقت، الأمر الذي سيحدث طفرة كبيرة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك خط إنتاج تابع لـ فاكسيرا، تم شراء ماكينة تصنيع جديدة له، وسيكون قادرا على إنتاج 40 إلى 60 مليون جرعة من لقاح كورونا، لأن اللقاحات مستمرة لمدة طويلة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنها تشجع الشركات الخاصة مثل فاركو، و«مينافارم» على تصنيع اللقاحات، كما أن الاستثمارات الخاصة الوطنية تساهم في تأمين توافرها أيضًا.

وأوضحت أن الوزارة ستتسلم خلال أيام مشروع العيادات الضخمة في أرض المعارض، وبه 96 عيادة ثلاثية لتقديم 15 ألف جرعة في اليوم، لافتة إلى بدء إنشاء مشروعات مماثلة في محافظات أخرى مثل الإسكندرية بهدف تطعيم الدفعات الكبيرة مرة واحدة.

وأشاد نواب البرلمان بجهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، ووضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة التى تمكنها من إدارة الأزمة بشكل جيد،فضلا عن الخطى السريعة من أجل توفير اللقاحات المختلفة لجميع المواطنين.



وحول هذا الموضوع، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا غير طبيعي في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الاعتماد على الإجراءات الاحترازية ليس كافيا لمواجهة تداعيات هذا الفيروس.



وأشادت النائبة إيرين سعيد، في تصريحاتها لـ"صدى البلد" بجهود وزارة الصحة المبذولة في هذا الملف، وسعيها المستمر في توفير اللقاح، موضحة أن توجه الوزارة حاليا هو توفير اللقاحات لجميع الموطنين، وليس الاعتماد فقط على وعي المواطنين والأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أهمية نزول قوافل من السيارات في الأحياء وأماكن التجمعات والمولات والمترو ليقوم المواطن بالتسجيل لأخذ اللقاح في نفس الوقت، لافتة إلى أن هذا الأمر يستحق التقدير والإشادة بسبب توفير اللقاحات للمواطن دون أي صعوبة في الحصول عليها.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه سابقا كانت الأولوية بأخذ اللقاح لكبار السن واصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية، أما الآن فبإمكان الجميع الحصول عليه، خاصة مع وصول كميات كبيرة من الخارج.



وعن سبب زيادة انتشار نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، أكدت النائبة إيرين سعيد أنه كان هناك توقع مسبقا بزيادة نسبة الإصابات، وذلك بسبب قدرة الفيروس على التحور ليصبح أشد فتكا، فضلا عن الإهمال والاستهتار الملحوظ من المواطن في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



من جانبها، قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مصر تقوم بجهود كبيرة مع العديد من دول العالم بشأن القيام بالتجارب لإعداد لقاح فيروس كورونا، موضحا أن ما قامت به من جهود محل تقدير من جموع المصريين، الذين وثقوا بالقيادة السياسية

وأضاف النائب أحمد دياب، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بأنه مع وصول كميات كبيرة من اللقاحات قريبا ستنزل قوافل من السيارات في الأحياء وأماكن التجمعات والمولات والمترو، تؤكدا أن المواطن سيمتلك القدرة على التسجيل بسهولة وأخذ اللقاح مباشرة، وهو أمر نتائجة الإيجابية متعددة.

ووجه وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بضرورة الدعم التركيز على البحث العلمي، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة له من دعم مالي ولوجستي له، من اجل الوصول إلى نتايج إيجابية تعود علينا بالنفع، خاصة مع انتشار فيروس كورونا الذي فرض علينا هذا الأمر وجعله أمرا حتميا وليس اختياريا.

فيما قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بذلت جهودا قوية منذ بداية جائحة كورونا، مشيرا إلى حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا في المجتمع، والعمل على توفير اللقاح وإعطائه للفئات المستحقة.

وأكد عكاشة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسعى للحصول على اللقاحات التي تم إنتاجها على مستوى العالم، والبدء في تصنيع لقاح مصرى، الأمر الذي يؤكد الاهتمام بالبحث العلمى، والتطور الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية في ظل القيادة السياسية الحالية.