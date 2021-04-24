لتسهيل صرف التعويضات .. بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للبريد



شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للبريد بهدف تسهيل صرف التعويضات المالية للمواطنين شاغلي العقارات المزالة فى المناطق التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى من خلال مكاتب البريد بكامل قيمتها دون خصم أى استقطاعات.

وقع بروتوكول التعاون؛ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها ومحافظة القاهرة؛ موضحا أن البروتوكول يعد خطوة وثابة على طريق تحقيق التحول الرقمي والشمول المالى حيث أنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك تعاون وثيق بين محافظة القاهرة والبريد المصري يمكن من خلاله أن يتحصل المواطنين شاغلى العقارات المزالة على استحقاقاتهم المالية من محافظة القاهرة من خلال حسابات تفتح لهم في هيئة البريد المصري وصرف هذه الاستحقاقات من خلال الوسائل المصرفية الرقمية التي يتيحها البريد؛ مشيرا إلى أن محافظة القاهرة هي أول محافظة توقع مثل هذا البروتوكول مما يمثل حافزا لتقديم خدمات رقمية أخرى وباقة من خدمات الشمول المالى للمواطنين.

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القاهرة؛ مشيرا إلى أن هذا البروتوكول سيسهم في تقديم خدمة هامة للمواطنين والعاملين بالمحافظة من خلال منظومة رقمية؛ مشيدا بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وبدعمها المستمر لمحافظة القاهرة.



وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد على أن هذا البروتوكول يتيح للبريد المصري صرف تعويضات المواطنين الناتجة عن اعمال توسعة الطريق الدائري بالقاهرة والتي أقرتها محافظة القاهرة عبر مكاتب البريد بما يساهم في التيسير علي المواطنين وتقديم الخدمة لهم بالجودة المطلوبة بالاعتماد على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع بما يضمن تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وأشار إلى أنه سيتم صرف المستحقات المالية المقررة للمستفيدين بكامل قيمتها دون خصم أي استقطاعات أو عمولات عن طريق انشاء حساب جاري لكل مواطن مستفيد طبقاً للبيانات الواردة من محافظة القاهرة دون الحاجة إلى حضور المستفيد بشخصه الي مكتب البريد وبمجرد تغذية الحساب بقيمة التعويض يتمكن المواطنين من صرف المبالغ المقررة في نفس الوقت بكل سهولة.