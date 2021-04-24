برلمانية: إستئناف الرحلات الروسية لمصر سينعش قطاع السياحة

أشادت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين مؤكدة أن عودتها فى هذا التوقيت تؤكد ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة بمصر

وأوضحت عبد الله ، خلال بيان لها اليوم أن أصدار قرار إستئناف الرحلات في التوقيت الحالي بالتزامن مع جائحة كورونا يعكس العديد من الدلالات الإيجابية بشأن إستقرار الأوضاع في مصر، مُشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا خاصة وأن قطاع السياحة ينتظره كثيرا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن عودة السياحة الروسية، ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيرًا للقطاع، مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة.