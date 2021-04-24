محافظ الغربية: لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات حفاظا على صالح المواطنين

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي وذلك لثبات سعر السولار بجانب تخفيض سعر البنزين في القرارات السابقة وعدم تخفيض تعريفة الركوب.

كما وجه المحافظ بضرورة وضع ملصق خاص بالسرفيس يتضمن خط السير والأجرة وتكثيف الحملات المشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور والتعامل بحسم مع أي مخالف أو محاولة لزيارة التعريفة المقررة.



ويناشد المحافظ المواطنين التواصل مع الرقم ٠١٠٩٧٠٧١٧٠٧ والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، برفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي أبريل، يونيو ارتفاعا طفيفا بقيمة ٢٥قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع يناير، مارس.، والتي تضمنت تحديد ٦٥٠قرشا /لتر بنزين أوكتين ٨٠، و٧٧٥ قرش/لتر بنزين أوكتين ٩٢، و٨٧٥ قرش/لتر بنزين أوكتين ٩٥.