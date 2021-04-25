تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 12 من مسلسلات رمضان

تتنافس عدد كبير من الأعمال الفنية في الموسم الرمضاني الحالي 2021، وفي هذه السطور نستعرض تفاصيل الحلقة 12 من تلك المسلسلات من خلال التقرير التالي:

مسلسل اللي مالوش كبير:

بدأت الحلقة ١٢ من مسلسل اللي مالوش كبير بزيارة " صبا الرافعي " هويدا " لغزل ؛ لتتفاجأ ان دنيا عبد العزيز " نادين " تجلس مع غزل حيث تقرر هويدا الإفصاح لغزل بان زوجها يخونها مع نادين .

وتحدث مشاجرة بينهم الا ان نادين قامت بنفي ما تقوله هويدا مؤكدة انها ليس لها خلاقة بزوجها ثم تقرر مغادرة المكان .

بعدها تتصل نادين بزوج هويدا وتخبره ان زوجته علمت بعلاقتهما وتريد منه ان ينفي كل ذلك وان لا تربطه علاقة بها .



وخلال الحلقة يتصل الخديوى بغزل للمرة الأولي منذ ان تركته وعادت إلى عابد ؛ حيث أخبرها انه طلق زوجته قدرية وانها للدخل لها في ذلك ؛ كما وعدها انه سيجعلها تترك عابد في اقرب وقت .



ويظهر أثناء الحلقة قيام الخديوى باستلام شحنة محظورة مقابل حصوله على مليون جنيه .. ويبدو انه كان فخا من عابد والدهبي حيث أبلغوا الشرطه والتي بدورها ذهبت إلى مزرعة الخديوى ولكنهم لم يجدوا شيئا .

وتنتهي الحلقة بمفاجأة اذ تواجد شقيق الخديوى برفقه عابد ويبدو انه هو من أبلغة بموعد الشحنة وخان أخوة .



أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.

مسلسل نسل الاغراب:



شهدت الحلقة ال١٢ من مسلسل نسل الأغراب عقد إتفاق بين عساف الغريب وبكري ان يتشاركا معا في تجارة السلاح .



وعلى الرغم من عدم موافقة السقا " عساف الغريب " في البداية على ان يتشاركا معا ؛ الا انه أتفق معهم أن يقوم هو بجلب السلاح ويقوم الغجر بتوزيعه وهو ما لقى ترحيب من بكرى.



في الوقت ذاته كان أمير كرارة " غفران الغريب " يواجه مشكله مع أحد رجاله الذي حاول الهروب من منطقة المزارع والذي يشترط عليهم ان يبقوا طول الوقت هناك دون ان يعرف احد مكانهم؛ الا ان احدهم حاول الهروب ليقوم غفران بقتله وإلقاءه من فوق الجبل .. محذرا باقي العمال ان يكون مصيرهم نفس مصيره .



وكشفت مي عمر خلال الحلقة انها اصبحت لا تحب غفران مثل الأول، مؤكدة أنه لا تزال تحب عساف الغريب، حيث تغيرت حياتها منذ أن علمت بخروج عساف من السجن .

وتنتهي الحلقة بقيام أحد رجال عساف الغريب بتتبع شقيق بكري والذي بدوره كشف عن مكان والده غفران الغريب والذي يخبأها بكرى في أحد الاماكن الخاصة به .

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

شهدت الحلقة ال١٢ من مسلسل " "ضد الكسر " العديد من الأحداث .

مسلسل ضد الكسر :



وبدأت الحلقة بحديث بين نيللي كريم " سلمى" ولقاء الخميسي " نادين ؛ حيث أبلغتها سلمى انها تشك في زوجها محمد فراج " كريم " وانه على علاقة بمايا شقيقة إياد زوجها .



وتخبرها نادين أن إياد سيحتفل اليوم بعيد ميلاده وستجعله يقوم بدعوة مايا وكريم للحضور لكي تتأكد سلمى إذا كان هناك علاقة بينهما أم لا.



وذهب إياد الي مكتب كريم ليدعوه على عيد ميلاده ؛ ليتفاجأ كريم بسبب وجود مايا معه في المكتب ليقوم لتختبأ داخل المكتب .



وأثناء العيد ميلاد تقوم سلمى بحيله ذكية لمعرفة هل زوجها على علاقة بمايا ام لا.. حيث تركت هاتفها المحمول وتركت كريم ومايا بمفردهما وكانت تسمعهم وبالفعل علمت بوجود علاقة بينهما .. وتنتهي الحلقة بقيام سلمى بالذهاب الى منزلها وتنغمر في البكاء .



أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر

وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات

بين السما والأرض

انطلقت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بين السماء والأرض، والتي حملت أسم اسمعوني ببكاء ابطال العمل المحبوسين في الاسانسير بالبكاء على ابتهالا الفنان محمود الليثي وبعدها عادت الاحداث فلاش باك لاستمرا ايضاح الترابط بين الأشخاص قبل مجيئهم الى الأسانسير.



القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

الأبطال

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

نجيب زاهي زركش

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل نجيب زاهي زركش، بإستمراربمحاولة يحيي الفخراني التقرب من الاولاد الثلاثة ليعرف وحده اي منهم قريب من صفاته، ورفض ان يفتح الظرف الذي يحمل نتيجة الDNA، وجلس مع رامز أمير وحده ليتحدثوا سويا ويتعرف عليه أكثر.

وحكى رامز عن مأساته وهو ماجعل نجيب يبكي بشده، وحاول بعدها طريف (محمد محمود) أن يقنعه بفتح التحاليل والتعرف على النتيجة ولكنه رفض.



قصة مسلسل يحيي الفخراني

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.

الأبطال

المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل أحسن أب

شهد مسلسل أحسن أب الحلقة 12 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يتم سرقة هاتف هاجر احمد ويتم الكشف عن هوية السارق من خلال فيديو يظهر فيه والد هاجر “عماد رشاد”.

وتطرق مسلسل أحسن أب الحلقة 12 الى أن والدها عماد رشاد من دبر السرقة، واتفق مع أحد الأشخاص على اكتشاف الرقم الذي حدثته هاجر احمد دون التطرق لصورها ويسلمه الهاتف بعدها.

مسلسل فارس بلا جواز

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 12 تطورا جديدا فى الأحداث، وتقرر الغجرية زينة “ديما بياعة” الزواج من "فارس" مصطفى قمر.

وتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 12 إلى أن يلحق بـ “زينة” عمها برهام “سامى مغاوى” الذى يرغب فى أن تتزوج من غجرى مثلها.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 12 إقناع زينة لعمها بزواجها من فارس بعد أن يعلم مهرها ومؤخر الصداق والمكاسب التى تعود عليهما بعد هذه الزيجة.

مسلسل المداح

شهد مسلسل المداح الحلقة 12 تطور جديد فى الاحداث حيث اكشف صابر “حمادة هلال” ما تعرض له فى مرحلة الطفولة وكيف كان يستخدمه والده الشيخ سلام “أحمد بدير” فى بعض الاغراض الخاصة بالدجل والشعوذة واعترفت والدته “حنان سليمان” له بان والده كان يفتح به المندل.

وتطرق مسلسل المداح الحلقة 12 الى ذهاب صابر الى نفس المكان الذى وجد فيه الذهب مع غالب “جمال عبد الناصر” والذى مات فيه غالب حيث استعاد بعض الذكريات وتذكر حضوره فى نفس المكان عندما كان صغيرا.

مسلسل ولاد ناس

شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة 12 تطور جديد فى الاحداث حيث ركز المخرج على أسرة صبرى فواز المتزوج من وفاء صادق.

وتطرق مسلسل ولاد ناس الحلقة 12 الى أن صبرى فواز يصارح نفسة بحقيقتها وكيف كان ابا غير متحمل للمسئولية ومقصر فى حق اولاده.

لحم غزال

شهدت أحداث الحلقة الـ ١٢ من مسلسل “لحم غزال” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق عددا من الأحداث نستعرض أبرزها في السطور التالية.

اكتشاف “غزال” غادة عبد الرازق “ انتحار والدها “ أشرف عبد الغفور ودفنه بمساعدة “شوق” مى سليم و"على مأمون" شريف سلامة فى حديقة ڤيلتها.

وقامت “غزال” غادة عبد الرازق" بتسلم فيديو قتل “سيد جلالة ” خالد كمال للمعلم “مأمون” أحمد خليل الى “على مأمون” شريف سلامة.

ووعدها بعدم إبلاغ البوليس إلا بعد عثورها على ابنها.

حرب أهلية

شهدت أحداث الحلقة الـ١٢ من مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا عدد من الاحداث نستعرضها فى السطور التالية...

قامت "تمارا" جميلة عوض بطرد "نادين" سنيستا خليفة من عزاء والدها "عزيز"

واخبرتها بانها حامل " يوسف" باسل الخياط وليس من والدها.

وقامت "نادين" سينستا خليفة بتحرير محضر عدم تعدى من جانب " تمارا ومريم".

وعلمت "مريم" يسرا خيانة زوجها "يوسف" باسل الخياط مع "نادين" سينستا خليفة.



وقررت "نادين" سنيستا خليفة عدم اجهاض حملها بعد موت "عزيز" للاستيلاء على ثروته.

النمر

شهدت أحداث الحلقة الـ١٢ من مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا عدد من الاحداث نستعرضها فى السطور التالية...

قامت "تمارا" جميلة عوض بطرد "نادين" سنيستا خليفة من عزاء والدها "عزيز"

واخبرتها بانها حامل " يوسف" باسل الخياط وليس من والدها.

وقامت "نادين" سينستا خليفة بتحرير محضر عدم تعدى من جانب " تمارا ومريم".

وعلمت "مريم" يسرا خيانة زوجها "يوسف" باسل الخياط مع "نادين" سينستا خليفة.



وقررت "نادين" سنيستا خليفة عدم اجهاض حملها بعد موت "عزيز" للاستيلاء على ثروته.